منذ 4 دقائق
سجال بين حزب الاصلاح وأمين عام الاشتراكي السابق د.نعمان
  حَمَل د.ياسين سعيد نعمان,أمين عام الحزب الاشتراكي السابق بشدة على حزب الاصلاح ونعته بالدجاجة التي تنبش الخرابة, ولص الثورة والجمهورية, متهم إياه ببيع صنعاء وعمران للحوثيين, وبسعيه (الاصلاح) حينها لتشكيل مجلس رئاسة في الوقت الذي كان فيه الرئيس هادي تحت الاقامة الجبرية.
منذ 15 دقيقه
جمهورية مأرب الإخوانية ترفض التعامل مع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة (وثيقة)
  في جمهورية مأرب التابعة لحركة الإخوان المسلمين في اليمن دعت الشركة اليمنية للغاز مالكي المحطات الى توريد قيمة محسوباتهم من الغاز الى توريدها عبر فرع البنك المركزي في محافظة مأرب . وقالت الشركة في بيان وزعته على المحطات انها لن تقبل أي توريد لفروع البنك المركزي في
منذ 19 دقيقه
مسؤل أممي : أي حوار يمني سيتم بين المسيطرين على الأرض
  نقل ناشط وكاتب سياسي عن مسؤل أممي قوله التفكير في حوار جديد ومختلف قد يكون قريباً من واقع الأزمة، والاشتراطات لهذا الحوار قد تكون كبيره جداً وعلى قائمتها (مشروع هندسة الشرعية) او إعادة صياغة هيكلها بما في ذلك الرئاسة ثم بدء حوار بين الاطراف المسيطرة على الأرض   وقال
منذ 32 دقيقه
ما الذي تبقى من أهداف سبتمبر؟
  لم يتبق من اهداف ثورة 26 سبتمبر اي شيء.. غير ذكرى الخيانة التي تعرضت لها القوات المسلحة المصرية التي نفذت الثورة واستطاعت بمساعدة رجال من الجنوب القضاء على الإمامة التي عادت بعد خمسة عقود بفعل الهضبة الزيدية التي حكمت اليمنيين بسحلهم وإرهابهم.   الهضبة الزيدية التي لم
منذ 37 دقيقه
القميري رئيساً للمجلس الانتقالي الجنوبي في المهرة و(19) عضواً يمثلون المحافظة في الجمعية الوطنية للمجلس
  أثمرت عدد من اللقاءات التشاورية لأبناء محافظة المهرة إلى تشكيل المجلس الانتقالي للمحافظة في لقاء ختامي عقد في مدينة الغيظة يوم أمس الاثنين 24/9/2017، وتكون المجلس من (51) عضواً برئاسة سالم علي القميري، واختيار (19) عضوا كممثلين للمحافظة إلى الجمعية الوطنية للمجلس
الرئيسية مقالات لا للاستفتاء!
مقالات
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 04:57 مساءً

لا للاستفتاء!

منصور صالح
مقالات أخرى للكاتب
الجنوب والكرد تشابه وتقارب
إنتفاشات الشمال
حزب الدروع والمدرعات (*)
من أجل جنوب خالٍ من الحسد!
الوقوف ضد الذات
كرامات ‘‘الإصلاح‘‘ !
أريد أن أفهم : كم عدد المسئولين الذين وجهوا بصرف المرتبات
عدن اليتيمة!
الوحدة وعقدة جنوبي -عزكم الله-
حاكم في جلباب تاجر

 

استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم، يمكن ان يكون حلا فقط في حالة واحدة وهي العجز عن اقناع العالم بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم ، وتعنت  المجتمع الدولي ازاء ذلك ،اما في الوقت الحالي فالمطلوب والطبيعي والمنطقي هو الحوار الندي ،والسلمي الذي يفضي الى استعادة الدولة  مع الحفاظ على المصالح المشتركة وروابط العلاقات الاجتماعية  والاقتصادية بين البلدين.

 

في ظني ان من الخطأ ان نتحدث  بحماس عن استفتاء الجنوبيين لتقرير مصيرهم، لأنهم ليسوا اقلية وليسوا طائفة تسعى للانفصال، عن الوطن الأصل (الام)كما هو حال الاشقاء في اقليم كردستان، كما انهم ليسوا مختلفين في هذا الهدف وان اختلفوا في طرق ووسائل الوصول اليه.

 

في الجنوب مايعيق استعادة الدولة ليس الخلاف حول موقف الشعب الجنوبي ان كان مع استعادة دولته ام البقاء في الوحدة فهذه مسألة محسومة.

 وان كان هناك من يعتقد ان هناك  من يمكن ان نسميهم بانصار الوحدة فينبغي دراسة حالات  هؤلاء  لنتبين انهم ابعد مايكونون عن الانتماء للجنوب.

خيار الاستفتاء بالنسبة للجنوبيين حول تقرير مصيرهم ، بقدر ماهو تعبير عن الثقة بتمسك الشعب بحقه في الاستقلال، الا انه كورقة سياسية يطرح للتشكيك بالقضية وتمسك الشعب بها ،وهو ما يعني في مضمونه انه يعطى من باب التقدير وليس كحق للشعب في استعادة دولته التي كانت  قائمة ومعترف بها من العالم أجمع.

فرض سلطة الأمر الواقع، وبناء مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والأمن ، هي من ستضع الجنوب على الطاولة ، كمفاوض ندي لترتيب امور استعادة دولته، وحل الاشكال القائم مع الشمال،  وبما يمكن من الحفاظ على علاقات اخوية ومميزة جدا   تحفظ مصالح الشعبين شمالا وجنوبا ،اما الحديث عن الاستفتاء هكذا دون مناسبة  فهو بوابة التشكيك اولا في وحدة موقف الشعب الجنوبي من قضيته،  ثم سيأتي التشكيك لاحقا في نتائج هذا الاستفتاء التي لن يقبل بها الشمال وسيتهمها بالتزوير  والمخالفة .

منصور صالح#

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال