يدَّعون حصارها ... ويقيمون بها الإحتفالات

تساءل صحافي جنوبي عن كيفية إقامة حفل حاشد بتعز، حضره مسؤولون في الحكومة في ظل الحصار المطبق والقصف اليومي على المدن في المحافظة .

وتعجب الصحافي الجنوبي فضل مبارك وهو مراسل لقناة الجزيرة في منشور له على فيسبوك من إيقاد شعلة عيد 26 سبتمبر بمحافظة تعز وبحضور قيادات ووزراء، في ظل الحصار الخانق على المدينة، ناهيك عن القصف المتواصل الذي يروح ضحيته الأطفال والنساء .

وقال الصحافي فضل مبارك في رأيه الذي نشره على فيسبوك :"انا مش فاهم حاجة .. كيف يقام في تعز مساء أمس حفل كبير لإيقاد شعلة سبتمبر بحضور قيادات ووزراء، واليوم يتكرر المشهد بإقامة مهرجان حاشد فيما المدينة - بحسب الأخبار - تشهد حصارا خانقا وأعمال قتال يومية وقصف متواصل".

وشهدت محافظة تعز يوم الاثنين حفلاً حاشداً بحضور وزراء في حكومة الشرعية وقيادات أمنية وعسكرية، بمناسبة عيد 26 سبتمبر، حيث تشهد المحافظة مجازر شبه يومية من قبل مليشيات الانقلابيين الحوثيين الذي يطبقون الحصار على محافظة تعز – حسب ما تتداوله الأخبار - .

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