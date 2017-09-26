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اخبار المحافظات

أمن لحج يعثر على قذائف هاون مدفونة باحدى مزارع الحسيني (صور)

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شبوه برس - خاص - حوطة لحج
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 04:50 مساءً

 

عثرت قوات الامن بمحافظة لحج اليوم الثلاثاء، على قذائف هاون مدفونة في احدى المزارع بالحسيني شمال الحوطة عاصمة  محافظة لحج .

وقالت مصادر امنية بلحج، أنهم وبناء على معلومات استخباراتية تمكنوا من الوصول الى احدى المزارع بالحسيني ، وعثروا على القذائف التي يعتقد انه تم تخزينها من قبل جماعات ارهابية .

 

وتعد هذه العملية التي يعثر فيها امن لحج على متفجرات هي الثانية خلال 24 ساعة، بعد قبضه على ثلاثة اشخاص وضبط اسلحة ومتفجرات في عملية مداهمة لأحد المنازل  بقرى مديرية تبن بلحج .

 

 

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