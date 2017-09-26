أمن لحج يعثر على قذائف هاون مدفونة باحدى مزارع الحسيني (صور)

عثرت قوات الامن بمحافظة لحج اليوم الثلاثاء، على قذائف هاون مدفونة في احدى المزارع بالحسيني شمال الحوطة عاصمة محافظة لحج .

وقالت مصادر امنية بلحج، أنهم وبناء على معلومات استخباراتية تمكنوا من الوصول الى احدى المزارع بالحسيني ، وعثروا على القذائف التي يعتقد انه تم تخزينها من قبل جماعات ارهابية .

وتعد هذه العملية التي يعثر فيها امن لحج على متفجرات هي الثانية خلال 24 ساعة، بعد قبضه على ثلاثة اشخاص وضبط اسلحة ومتفجرات في عملية مداهمة لأحد المنازل بقرى مديرية تبن بلحج .

اتبعنا على فيسبوك