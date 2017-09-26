سعاد
من صميم القلب حبيتك يالحبيبه سعاد
يافاتنه حبك في خفوقي وفي وسط الفؤاد
ياارض للتاريخ وبكل العصور
يشتاق لك قلبي ياشمسي ونور
على فراقك انا مقدر ولولحظه بعاد
من صميم القلب حبيتك يالحبيبه سعاد
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شاقني ظبي يامحلى وصوفه والوداد
ملاك سميته والنسب من اصل عاد
حفظته بقلبي بنيت له سور
وزرعت له في شجوني فل وزهور
ولقاه عندي مثل ايام لعياد
من صميم القلب حبيتك يالحبيبه سعاد
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مع نسيم البحر لماهب على قلبي براد
من قدا سمعون والواسط ذكرني بالجداد
لما سلب عقلي داك البحر والخور
وميناه والمرسي والحمايم والطيور
نشهد لها ارض التقافه والمعالم ولمجاد
من صميم القلب حبيتك ياسعاد
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ياطيبه الأهل فيه موروت من لجداد
وعلى رأسهم باظفاري مبدع وجاد
من مدرسه بومحضار شعاعه ونور
منه تعلمنا دروس الفن صرحه والجدور
ياسحر ذوقك يالشحر الكل لك شهاد
من صميم القلب حبيتك يالحبيبه سعاد
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الشاعره منى بن عيدان