الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أدوية علاجية ومحاليل غسيل على مراكز غسيل الكلى في شبوة. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم أدوية علاجية ومحاليل غسيل الكلى للمرضى المصابين بالفشل الكلوي والمقدمة لمراكز غسيل الكلى بمدن ميفعة وعتق وبيحان في محافظة شبوة ضمن حملة الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة للإرتقاء

لا للاستفتاء! استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم، يمكن ان يكون حلا فقط في حالة واحدة وهي العجز عن اقناع العالم بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم ، وتعنت المجتمع الدولي ازاء ذلك ،اما في الوقت الحالي فالمطلوب والطبيعي والمنطقي هو الحوار الندي ،والسلمي الذي يفضي الى استعادة الدولة

يدَّعون حصارها ... ويقيمون بها الإحتفالات تساءل صحافي جنوبي عن كيفية إقامة حفل حاشد بتعز، حضره مسؤولون في الحكومة في ظل الحصار المطبق والقصف اليومي على المدن في المحافظة . وتعجب الصحافي الجنوبي فضل مبارك وهو مراسل لقناة الجزيرة في منشور له على فيسبوك من إيقاد شعلة عيد 26 سبتمبر بمحافظة تعز وبحضور قيادات ووزراء،

أمن لحج يعثر على قذائف هاون مدفونة باحدى مزارع الحسيني (صور) عثرت قوات الامن بمحافظة لحج اليوم الثلاثاء، على قذائف هاون مدفونة في احدى المزارع بالحسيني شمال الحوطة عاصمة محافظة لحج . وقالت مصادر امنية بلحج، أنهم وبناء على معلومات استخباراتية تمكنوا من الوصول الى احدى المزارع بالحسيني ، وعثروا على القذائف التي يعتقد انه تم