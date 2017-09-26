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مفوضية اللاجئين تشيد بدور الإمارات في العمل الإنساني

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شبوه برس - متابعات - ابوظبي
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 11:47 صباحاً

 

أشاد مازن أبو شنب ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس بدور الإمارات بمجالات العمل الإنساني حول العالم، وما قدمته من دعم للاجئين أينما كانوا.

 

وثمن أبو شنب -خلال لقائه وفدا من الإعلاميين الخليجيين ضمن جولة تنفذها المفوضية في شمال إفريقيا- دور الإمارات في دعم ومساندة للاجئين خاصة دورها الإنساني في اليمن.

 

من جانبه، قدر ناصير آبال فرنانديس منسق طوارئ عمليات مفوضية الأمم المتحدة في ليبيا عدد المحتاجين للمساعدات في ليبيا بـ 1.3 مليون شخص إلى جانب 226 ألف نازح داخل ليبيا.

 

ولفت إلى أن إجمالي الذين لقوا حتفهم خلال عمليات الهجرة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين بلغ أكثر من 400 شخص وفقا للتقديرات المبدئية لحرس السواحل الليبي.

 

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