ألا ليتني كردي عراقي.

سلام الله على أكراد العراق سائرين على قدم وساق نحو إقامة دولتهم ومتفقين من كبيرهم الى صغيرهم ونحن نصنع مجالس ومكونات ومحلك سر.

أحسن مافينا اننا شغالين ضد بعضنا الذي مع المجلس يشتم الذي مش مع المجلس والذي مش مع المجلس يشتم المجلس والذي معه مكون يشوف الآخرين الذي مش في مكونه كلهم مش تمام والجنوبي الذي في الشرعيه متمسك بالوحده خايف من العقاب والتهديدات والوعيد التي تصدر من انصار المجلس والذي مادخل المجلس وهو مع قضية شعب الجنوب وهدفها الاستراتيجي عند انصار المجلس برضه بياع وعميل والذي لا يشجع المجلس على الركود هذا ممتاز جدا وفاهم .

وصاحب المكون يشوف أن المجلس سحب البساط من تحته والحقيقه مافيش بصاط من الأساس من أجل ينسحب .

واعتقد اننا بانجلس عقود ان لم تكون قرون من السنين ونحن جانبين في أنفسنا السبب اننا لانقراء التاريخ الجنوبي قراءه جيده لكي نتجاوز سلبياته والاستفادة من الإيجابيات أن وجدت .

ولهذا سنضل نعيد انتاج الخطاء ونعتبره انجاز وهنا الكارثه.

فهل سنصحاء من هلوساتنا ونخطو خطوات ثابته بإراده موحده وعقول ناضجه وروح المحبه والتسامح الصادقه هي عنوان نجاحنا عندما نطبقها على الواقع وليس شعار .

نجاح الأكراد في وحدة صفهم وتلاحمهم فياليتني كردي عراقي.

العميد علي السعدي

25/9/2017

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