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أحد قيادات المقاومة بشبوة : يدعو أبناء المحافظة لرفض مقترح ‘‘اللواء المحوط‘‘ الموالي للحوثيين بتشكيل (مجلس إنقاذ)

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شبوه برس - خاص - عتق
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 10:32 صباحاً

 

دعا أحد قيادات المقاومة الجنوبية بشبوة "الشيخ خالد عبدالله مذيب العولقي" أبناء محافظة شبوة إلى رفض مقترح تشكيل مجلس إستشاري  لشبوة ( مجلس إنقاذ  ) الذي تقدم به "اللواء الركن عوض محمد فريد الطوسلي (المحوط) الموالي للحوثيين .

وقال "بن مذيب" ان صاحب المقترح نسي أو تناسى أو ظن أن ذواكرنا مثقوبة كالمنخل ﻻ تحتفظ بالفواجع والكوارث التي حلت بنا من جراء أفعاله وأفعال الخونة الذين باعوا شبوة وأهلها بثمن بخس رخيص دنيء، ذهب ضحيته أرواح بريئة وأنفس طاهرة هبت للدفاع عن دينها وأرضها وعرضها، ثم يأتينا بمقترح ليبرهن على حرصه على شبوة وأهلها .

 

وأشار "بن مذيب" أين كان "صاحب المقترح" وكانت حميته ومبادئه وحرصه يوم أن خان وغدر وقبل التعاون مع أعدائنا وأعداء شبوة والجنوب الذين لم يرقبوا فينا إﻻً وﻻ ذمة لأكثر من ربع قرن، ثم توجوها بعدوان سافر وتحت إشرافه ومعاونته وإرشاده.!

وقال "بن مذيب" ان أغلب الأسماء المقترحة ما الخير الذي نالته منهم شبوة حتى نعيد تجريبهم؟ وما الذي لديهم في ظل هذا الفراغ الأمني والرسمي ﻻ بل والقبلي؟ هل الهدف إحراجهم في لعبة خبيثة كمسرحية بيع شبوة للحوثيين وبالأصح لفاسدي صنعاء؟ أم الزج بهم كبيادق على رقعة شطرنج لئيمة ليس لهم إﻻ تمثيل أدوار محبوكة من قوى الظلام الشيطانية بالداخل والخارج؟

 

وتساءل "بن مذيب" هل نحن أمام دوامة دموية جديدة يراد منها طحن شبوة بوجوه تدعي الحب والحرص على شبوة وأهلها ومصالحها ؟

وأشار "بن مذيب" ﻻ يخفى علينا وضعنا السيء في شبوة والجنوب، لكن ﻻ يجب أن نتعلق بأية قشة لإخراجنا من مآزقنا وضيقنا، بل في التأني السلامة ... مشيراً يجب علينا الوعي بأن من صنع ورعى ويرعى الفساد ﻻ يمكن أن ينتج صلاحاً.

يذكر ان اللواء الركن عوض محمد فريد الطوسلي (المحوط) الموالي للحوثيين قد قدم مقترح تشكيل مجلس إستشاري  لمحافظة شبوة يتزعمه عدد من الشخصيات القبلية والسياسية والحزبية والمشائخ.

*- شبوه برس -  جولدن نيوز

 

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