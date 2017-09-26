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الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 10:01 صباحاً

حلالاً على الكرد حراماً على أهل الجنوب

بأقلامهم
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انطلق اليوم في إقليم كردستان العراقية سابقا الاستفتاء العام لتقرير مصير هذا الاقليم في الاستمرار ضمن دولة العراق او الانفصال عنها والتي كانت تنعم بالحكم الذاتي خلال السنوات الماضية على الرغم من الحياة الكريمة التي كان ينعم بها الكرد ماعدا تلك الاحداث المؤلمة التي تعرض لها خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين ، ويقام هذا الاستفتاء على الرغم من ان إقليم كردستان يعتبر جزء لا يتجزأ من دولة العراق وضمن حدودها الجغرافية المعروفة طوال العقود الماضية ويقام هذا الاستفتاء على مرأى ومسمع من العالم حتى وان كان هناك بعض الدول تعارض علنا ولكنها من تحت الطاولة تدفع للانفصال تلبية لرغبة الشعب الكردي والذي لا يرغب في الاستمرار ضمن الدولة العراقية التي تخضع بالكامل للنفوذ الايراني

فيا أيها العالم الحر هل هذا الاستفتاء حلال للشعب الكردي وحراماُ على شعب الجنوب ؟والذي عانى ويعاني طوال 27عام ؟ ذاق خلالها الامرّين ، وتعرض خلالها لحربين طويلتين غير الحروب القصيرة الاخرى والقتل الممنهج باستمرار  راح ضحيتها عشرات الالآف وتحطم فيها كل جميل ، واصبح شعب الجنوب يعيش تحت خط الفقر خلافاً للامراض والامراض الاجتماعية الأخرى علماً ان الجنوب كان دولة مستقلة عضواً للامم المتحدة ولم تكن ضمن دولة الجمهورية العربية اليمنية

 

وهذه دعوة للقيادات الجنوبية للتحضير لإجراء استفتاء عام لتقرير مصير الجنوب وهي دعوة كذلك للدول الحرة في العالم للتسهيل ومساعدة الجنوبيين في اجراء هذا الاستفتاء وهو حق كفلتة كل القوانين والاعراف ...

 

 

بقلم / سعيد ناصر مجلبع بن فريد – شبوه

 

 

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