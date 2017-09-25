الإتفاق السياسي في اليمن يستبعد صالح والحوثي والأحمر ومستقبل هادي مجهول

الاتفاق السياسي بين اطراف الحرب سينتج سلطة توافقية تدفع بوجوه وقيادات جديدة .

عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح وعلي محسن سيبقى تأثيرهم حتى وأن لم يكن لهم مناصب رسمية وذلك عبر منظومتهم السياسية وعبر ممثلينهم في السلطة .

السؤال الان بذهاب هادي واستبعاده من منصبه ماهي المنظومة التي يمتلكها هادي لتواجه كل تلك القوى وتحمي الجنوبيين من شرهم وغدرهم واطماعهم ؟

حتى حزب المؤتمر لن يبقى معه هذا ان اعتبرنا انه يعمل لأجل عودة الجنوب !

منظومة الجنوب هي الاقدر على الظهور كند ومنافس وكان بإمكان هادي ان يعزز من وجود هذه المنظومة ويقودها لاحقاً لكنه تمسك بياسين مكاوي استخفافه بالجنوب واعتقاده ان الجنوب مجرد ورقه ستنتهي بالستة اقاليم !

ماذا لو توفي هادي واستلم محسن الدولة واتفق مع حليفه القديم صالح بعيداً عن الجنوبيين وقرروا انهاء عمل التحالف والتوجه جنوباً فما البديل ؟

ليس من المنطقي ان نجامل او نغامر بمستقبل شعبنا وقضيتنا ولذا نؤيد المجلس الانتقالي كأهم تحول سياسي يمكنه مواجهة محاولات استبعاد الجنوبيين والقفز على قضيتهم وتضحياتهم ومهما كانت التحفظات على المجلس الانتقالي فهي لا شيء امام التحفظات على الشرعية وفي سبيل المصلحة العليا نقفز على كل التفاصيل الصغيرة فالجنوب لن يكون الا ملك كل الجنوبيين بما فيهم معارضي المجلس ومؤيدي هادي ولا ننسى ان فشل الجنوبيين في تشكل منظومتهم السياسية وكيانهم الموحد طوال كل هذه السنين يعود لتحفظات ومواقف من لم يغلب المصلحة العليا .

/ نبيل عبدالله

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