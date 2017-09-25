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صحيفة سعودية : تسجيلات سرية تكشف عن ترتيبات لاعلان تحالف بين الحوثيين وحزب الاصلاح باليمن

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شبوه برس - متابعات - اليمن
الاثنين 25 سبتمبر 2017 12:57 مساءً

 

أكدت صحيفة عكاظ السعودية، انها حصلت على تسجيلات سرية للقيادي الحوثي ( محمد العماد ) تكشفت الكثير من الاسرار، أبرزها ترتيبات سرية بين الاصلاح والحوثيين لاعلان تحالف بينهما، اضافة الى ان التسجيلات كشفت أن الرئيس المخلوع ما زال يتمتع بشيء من القوة.

وفي وقت سابق اكد نائب رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح، ان خارطة التحالفات باليمن ستتغير، في اشارة الى تحالفهم مع الحوثيين وصالح، في حين دعا قيادات اخوانية يمنية جماعة الاخوان الى اعلان تحالفهم مع الحوثيين وصالح ضد التحالف العربي.

وكان كثير من المراقبين يشككون في مواقف حزب الاصلاح الاخواني، منذ بداية الحرب، حيث لم يعترض الاصلاح على سيطرة الحوثيين على المحافظات اليمنية، ورفضوا مواجهتهم في مختلف الجبهات، حيث استخدموا الاحتشاد بالجبهات لتمويه التحالف العربي بأنهم يقاتلون، فيما لم يحرزوا أي نصر يذكر منذ عامين ونصف.

وكشفت مجريات الحرب وتطوراتها، عن وجود تحالف سري وغير معلن بين الاصلاح الاخواني والحوثيين وعلي عبدالله صالح يعملون في مواقع مختلفة، حيث يقاتل الحوثيين وصالح ميدانيا في حين يعمل الاصلاح من داخل الشرعية للإضرار بالتحالف العربي باشراف مباشر ودعم من قطر.

 

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