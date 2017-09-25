الهلال الاماراتي يواصل إغاثة أهالي ‘‘ مديرية دوعن‘‘ بحضرموت.

وزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي العامل بمحافظة حضرموت، اليوم، مجموعة من السلال الغذائية على أهالي مديرية دوعن شملت الأصناف الغذائية الرئيسية، التي تحتاجها كل أسرة.

ياتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية، المقدمة من الهيئة بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها السكان.

وقال ممثل فريق الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت عبدالعزيز الجابري ان هيئة الهلال ستبذل كافة الجهود لتخفيف معاناة اليمنيين، في المناطق المحررة.

واعرب مدير عام مديرية دوعن المقدم أحمد عمر بامعس عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات على الجهود التي تبذلها في اليمن، من أجل استعادة الشرعية، وعودة الأمن والاستقرار للمحافظات المحررة.

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