السياسي ‘‘بن عيدان‘‘ للجنوبيين ثأرآ لدى القوى اليمنية جميعها ومؤسف أن يصبح هادي فاقدا للحيلة

نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

لدى الجنوبيين ثأر لا بد أن أخذه من كل القوى التي ساهمت في تدمير أرضهم ابتداء من الاشتراكي و انتهاءا بالحوثيين مرورا بالمخلوع و الإصلاح.. هكذا كتب ودونه الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" على حائطه الخاص ورصده موقع "شبوه برس" وأوضح فيه بالقول : عندما نقول ثأر فنحن لا نعظم جاهلية الانتقام بل نسعى ان نستعيد حقوقنا السياسية والوطنية والحقوقية المترتبة على أفعال تلك القوى بالقوانين.

اليوم تنهج الشرعية نفس طريق من سبقوها في استكمال تدمير الجنوب ومعاقبته على تشريفها بانتصارات لم تكن تستحقها هذه الشرعية بافتعال الأزمات.

وقال " بن عيدان" لا اريد ان اتخيل ان يجحد الرئيس هادي المنفعة المشتركة مع الحراك التي حققت نصرا في مواجهة الحوثي والمخلوع عسكريا في الجنوب في أيام الحرب الأولى.

الرئيس لم يكسب يمني إلى جانبه و من حوله منهم ليسوا إلا منتفعين او وكلاء لقوى النفوذ التي ترفض رئيسا من خارجها و يخسر في نفس الوقت الجنوبيين.

مؤسف أن يصبح الرئيس هادي فاقدا للحيلة ولديه ورقة قوية لو أمسك بها فقط دون التلويح لجعل كل خصومه يضعون ألف حساب لأي عمل ضده.

اتبعنا على فيسبوك