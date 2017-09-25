حلف أبناء يافع يقدم دعما لمركز الأسر المنتجة بالشيخ عثمان
قدم حلف أبناء يافع أمس السبت دعما لمركز الأسر المنتجة بالشيخ عثمان في ظل اهتمامه بدعم المراكز والجمعيات الأهلية.
وقدم الحلف دعما لإصلاح بوابة المقر الخاص بمركز الاسر المنتجة بمبلغ 190000 ألف ريال يمني، كمساهمة منه وتشجيع للأسر التي تعمل على تدريب النساء على المهن الحرفية مثل الخياطة والتطريز والكوافير والطبخ.
وذكر مصدر بحلف أبناء يافع أنه ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلد يقومون بتشجيع الاسر المنتجة في مجال التدريب والتأهيل لكي تعتمد على أنفسها.
وهذا العمل سيسهم في خدمة المجتمع وتمكينه اقتصاديا ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
بدورهن عبرن القائمات على مركز الأسر المنتجة بالشكر الجزيل لحلف أبناء يافع على هذه اللفتة الكريمة والتشجيعية.
يذكر أن مركز الاسر المنتجة مهتم بتدريب النساء ربات البيوت على المهن والحرف بهدف أن يجعل منهن نساء منتجات يعتمدن على أنفسهن في إدارة شؤون حياتهن من خلال إيجاد مصادر الدخل.
*- عدن - فواز الحنشي