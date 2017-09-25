السياسي ‘‘بن عيدان‘‘ للجنوبيين ثأرآ لدى القوى اليمنية جميعها ومؤسف أن يصبح هادي فاقدا للحيلة نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لدى الجنوبيين ثأر لا بد أن أخذه من كل القوى التي ساهمت في تدمير أرضهم ابتداء من الاشتراكي و انتهاءا بالحوثيين مرورا بالمخلوع و الإصلاح.. هكذا كتب ودونه الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" على حائطه الخاص ورصده موقع

حلف أبناء يافع يقدم دعما لمركز الأسر المنتجة بالشيخ عثمان قدم حلف أبناء يافع أمس السبت دعما لمركز الأسر المنتجة بالشيخ عثمان في ظل اهتمامه بدعم المراكز والجمعيات الأهلية. وقدم الحلف دعما لإصلاح بوابة المقر الخاص بمركز الاسر المنتجة بمبلغ 190000 ألف ريال يمني، كمساهمة منه وتشجيع للأسر التي تعمل على تدريب النساء على المهن الحرفية

الرئيس هادي يخيَّب أمل زملائه العسكريين في واشنطن مقابلة الرئيس بواشنطن : اراد بعض الضباط الجنوبيين الذي يعرفون الرئيس معرفة شخصيه ، أرادوا ان يسلموا عليه في مقر إقامته بواشنطن ، فوجدوه محاطا باعضاء التجمع اليمني للإصلاح ، ماعدى ( اثنين عواقب (أطفال من أسرته) من أهل أمارم حراسه شخصيه) .فلم يستطيعوا التحدث معه لكثافة

متى سيهرب بن دغر من قصر المعاشيق ؟ متى ستظهر عورة حكومة بن دغر؟ هشاشة الدولة صورة عاكسه في سياساتها النقدية . الثلاث الكوكباني ( الدنبوع والاحمر وبن دغر) يراهنون على خزينة المملكة العربية السعودية ومن يراهن على خزينة غيره لا يمكن له يكون رجل دوله . با تخلص أوراق الروس النقدية وسوف تظهر لكم عورة بن