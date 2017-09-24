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الاثنين 25 سبتمبر 2017 08:54 صباحاً

الرئيس هادي يخيَّب أمل زملائه العسكريين في واشنطن

بأقلامهم
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مقابلة الرئيس بواشنطن :

اراد بعض الضباط الجنوبيين الذي يعرفون الرئيس معرفة شخصيه ، أرادوا ان يسلموا عليه في مقر إقامته بواشنطن ، فوجدوه محاطا باعضاء التجمع اليمني للإصلاح ، ماعدى ( اثنين عواقب (أطفال من أسرته) من أهل أمارم حراسه شخصيه) .فلم يستطيعوا التحدث معه لكثافة تواجد الإصلاحيين .

انسحب الضباط وهم يعضون أصابع الندم لمحاولتهم هذه وهم يرددون الجمله المصريه الشهيرة في مثل هذه المواقف البائسه (عليه العوض ومنه العوض) .

اما عمي عبدربه رأوه وهم ينسحبوا ( وهو يدرج راسه امكباري) لاحول ولا قوة له حتى في ممارسة حياته العاديه في استقبال زملائه القدماء في جيش دولة الجنوب .

بكل اسف لولا الرئيس عبدربه منصور هادي لما نفش ريشه حزب التجمع اليمني للإصلاح .

فالتجمع اليمني للإصلاح لا توجد لديه ارضيه في الشمال ولا قبول في الجنوب.

التجمع اليمني للإصلاح ( قوي ) تحت مضلة شرعية عبدربه منصور هادي ، مستخدما ومستغلا إمكانيات الشرعيه الماديه والاعلاميه في ممارسة نشاطه الحزبي بواسطة موازنة الحكومه وعبر القنوات الفضائية التابعه للشرعيه.

برقيه ارجنت :

حملت احدهم رساله تقول :

قولوا لعمي عبدربه ، جزاء سنمار جاهز لك من قبل التجمع اليمني للإصلاح.

لم يستطع صاحبي إيصال امرساله للسبب المذكور اعلاه .

احمد عمر محمد

٢٤ سبتمبر ٢٠١٧

 

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