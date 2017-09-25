متى سيهرب بن دغر من قصر المعاشيق ؟

متى ستظهر عورة حكومة بن دغر؟

هشاشة الدولة صورة عاكسه في سياساتها النقدية .

الثلاث الكوكباني ( الدنبوع والاحمر وبن دغر) يراهنون على خزينة المملكة العربية السعودية ومن يراهن على خزينة غيره لا يمكن له يكون رجل دوله .

با تخلص أوراق الروس النقدية وسوف تظهر لكم عورة بن دغر.

أي حكومة بالعالم تفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد لا يمكن لها إلا أن تكون خصم خفي للدولة مهما رفعت اعلامها وشعاراتها الاستهلاكيه .

ما فعلته حكومة بن دغر من طباعة اوراق نقدية لا تقل بحال من الاحول عن اوراق الصحف الصفراء المكدسة بالشوارع يستخدمها رجال البسطات للاكل على الارض.

حكومة بن دغر طبعت اوراق نقدية دون غطاء نقدي وهذا ما لا يحصل في اي بلد بالعالم سوى في ظل حكومة بن دغر.

الكارثة لازالت في الطريق في حال خلصت نقود الروس وسيهرب بن دغر مع حكومته الى الرياض وبا يفتح مكتبة بجوار الرئيس هادي وعلي محسن الاحمر ووزير خارجيتهم.

اتبعنا على فيسبوك