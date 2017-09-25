منذ 3 دقائق
السياسي ‘‘بن عيدان‘‘ للجنوبيين ثأرآ لدى القوى اليمنية جميعها ومؤسف أن يصبح هادي فاقدا للحيلة
  نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لدى الجنوبيين ثأر لا بد أن أخذه من كل القوى التي ساهمت في تدمير أرضهم ابتداء من الاشتراكي و انتهاءا بالحوثيين مرورا بالمخلوع و الإصلاح.. هكذا كتب ودونه الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" على حائطه الخاص ورصده موقع
منذ 11 دقيقه
حلف أبناء يافع يقدم دعما لمركز الأسر المنتجة بالشيخ عثمان
  قدم حلف أبناء يافع أمس السبت دعما لمركز الأسر المنتجة بالشيخ عثمان في ظل اهتمامه بدعم المراكز والجمعيات الأهلية. وقدم الحلف دعما لإصلاح بوابة المقر الخاص بمركز الاسر المنتجة بمبلغ 190000 ألف ريال يمني، كمساهمة منه وتشجيع للأسر التي تعمل على تدريب النساء على المهن الحرفية
منذ 27 دقيقه
الرئيس هادي يخيَّب أمل زملائه العسكريين في واشنطن
  مقابلة الرئيس بواشنطن : اراد بعض الضباط الجنوبيين الذي يعرفون الرئيس معرفة شخصيه ، أرادوا ان يسلموا عليه في مقر إقامته بواشنطن ، فوجدوه محاطا باعضاء التجمع اليمني للإصلاح ، ماعدى ( اثنين عواقب (أطفال من أسرته) من أهل أمارم حراسه شخصيه) .فلم يستطيعوا التحدث معه لكثافة
منذ 34 دقيقه
متى سيهرب بن دغر من قصر المعاشيق ؟
  متى ستظهر عورة حكومة بن دغر؟ هشاشة الدولة صورة عاكسه في سياساتها النقدية . الثلاث الكوكباني ( الدنبوع والاحمر وبن دغر) يراهنون على خزينة المملكة العربية السعودية ومن يراهن على خزينة غيره لا يمكن له يكون رجل دوله .   با تخلص أوراق الروس النقدية وسوف تظهر لكم عورة بن
منذ 39 دقيقه
تساؤلات حول مجلس النواب ....!
  هل مجلس النواب اليمني يمثل شعب الجنوب ومقاومته ؟ هل اجتماعه في عدن إنتهاك لدماء الشهداء الجنوبية التي بذلت ؟ هل عقد مجلس النواب في عدن يطمس القضية الجنوبية ويشرعن الإحتلال مرة أخرى ؟   هل مواجهة و إفشال إنعقاد مجلس النواب "العفاشي" الفاسد في عاصمة الجنوب واجب وطني على
الرئيسية مقالات متى سيهرب بن دغر من قصر المعاشيق ؟
مقالات
الاثنين 25 سبتمبر 2017 08:47 صباحاً

متى سيهرب بن دغر من قصر المعاشيق ؟

علي الزامكي
مقالات أخرى للكاتب
لماذا فشلت قيادات المكونات في ادارة العملية السياسية بالجنوب؟
هل الرئيس هادي قادر على بلورة الأوراق المؤجلة ؟
من دمر عدن في حرب 2015 ?
التحالفات هي من تحدد مستقبل اللعبة في اليمن !!
راقبوا التحويلات البنكية إلى أبين !!
إصرار الرئيس هادي على نظام الأقاليم كارثة على الشعبين الجنوبي والشمالي.
تفوق المخلوع عفاش على الرئيس هادي شعبياً
الرئيس هادي بين ناري خصومه وانصاره والمحاكمة المنتظرة
الحل في الإقليمين .. أو الثلاثة أقاليم.
هل سيحقق بن دغر مالم يستطيع تحقيقه حبتور؟

 

متى ستظهر عورة حكومة بن دغر؟

هشاشة الدولة صورة عاكسه في سياساتها النقدية .

الثلاث الكوكباني ( الدنبوع والاحمر وبن دغر) يراهنون على خزينة المملكة العربية السعودية ومن يراهن على خزينة غيره لا يمكن له يكون رجل دوله .

 

با تخلص أوراق الروس النقدية وسوف تظهر لكم عورة بن دغر.

أي حكومة بالعالم تفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد لا يمكن لها إلا أن تكون خصم خفي للدولة مهما رفعت اعلامها وشعاراتها الاستهلاكيه .

 

ما فعلته حكومة بن دغر من طباعة اوراق نقدية لا تقل بحال من الاحول عن اوراق الصحف الصفراء المكدسة بالشوارع يستخدمها رجال البسطات للاكل على الارض.

حكومة بن دغر طبعت اوراق نقدية دون غطاء نقدي وهذا ما لا يحصل في اي بلد بالعالم سوى في ظل حكومة بن دغر.

 

الكارثة لازالت في الطريق في حال خلصت نقود الروس وسيهرب بن دغر مع حكومته الى الرياض وبا يفتح مكتبة بجوار الرئيس هادي وعلي محسن الاحمر ووزير خارجيتهم.

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال