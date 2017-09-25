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الاثنين 25 سبتمبر 2017 08:43 صباحاً

تساؤلات حول مجلس النواب ....!

وضاح بن عطية
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هل مجلس النواب اليمني يمثل شعب الجنوب ومقاومته ؟

هل اجتماعه في عدن إنتهاك لدماء الشهداء الجنوبية التي بذلت ؟

هل عقد مجلس النواب في عدن يطمس القضية الجنوبية ويشرعن الإحتلال مرة أخرى ؟

 

هل مواجهة و إفشال إنعقاد مجلس النواب "العفاشي" الفاسد في عاصمة الجنوب واجب وطني على كل جنوبي حر ؟

 

هل يعلم أبناء الجنوب أن تمثيل محافظة صنعاء في مجلس النواب يوازي تمثيل الجنوب كله ؟!

 

هل يعلم أبناء الجنوب أن أغلب أعضاء مجلس النواب هم مشرعي الفساد الذي ناضل الشعب الجنوبي ضده وهم من ناهبي الأراضي وهم من يحشد المليشيات لغزو الجنوب ؟

 

هل يعلم أبناء الجنوب أن مجلس النواب لم يستنكر يوما واحد المجازر الذي كان يرتكبها الإحتلال في الجنوب ؟

 

هل يعلم أبناء الجنوب أن مجلس النواب هو الذي شرع مجزرة المعجلة وغيرها ؟

 

هل يعلم أبناء الجنوب أن مجلس النواب هو الذي شرع النهب والسلب الذي حصل في الجنوب والصفقات المشبوهة مثل صفقة بيع الغاز ؟

 

هل يعلم أبناء الجنوب أن ثلثي أعضاء مجلس النواب يوالون عفاش وهو معلمهم الأول ؟

 

هل يضمن التحالف العربي أن اجتماع مجلس النواب المنتهي لدعم هادي فقط ؟ وكيف اذا قرر مجلس النواب الذي يجمعونه بالمال على عزل هادي في اجتماعه الثاني أو قرر وقف تدخل التحالف !

 

هل يعلم هادي والتحالف العربي أن جمع مجلس أغلب أعضاءه يبطنون الولاء لعفاش خطير جدا و سلاح ذو حدين !

 

#وضاح_بن_عطية

 

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