الشاعر علي عبدالله صالح !! (وثيقة)

ليس هناك تشابه في الأسماء، فالشاعر المقصود هو علي عبدالله صالح نفسه، وهذه هي صفته في موسوعة الغناء اليمني مجاوراً أعلام شعراء الأغنية الذين قرّت أعمالهم الإبداعية وأسماؤهم في الذاكرة الفنية!.

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كيف تسلل هذا المنعوت بالشاعر إلى موسوعة خاصة بالشعر الغنائي، وما هو بشاعر أغنية، ولا ربع شاعر ، ولا قلامة ظفر أصغر شاعر مبتدئ في ناحية قصية؟!

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شاعر "حتة وحدة"! .. بلا مقدمات!

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جاء في مقدمة الموسوعة أنه صاحب الفكرة، إلى حد أن يقال أنه مؤلفها. ومع أن في الموسوعة مجهوداً مشكوراً - بذله بعض المختصين المخلصين للشعر والفن - وثق لآلاف الشعراء، إلا أن التوثيق ما كان ليحدث لو لم يكن علي عبدالله صالح بينهم بصفة شاعر ، فدخوله موسوعة الغناء اليمني في القرن العشرين شرط ضمني، لإصدارها، من جهة، أو هو نفاق "ثقافي" لغايات غير فنية من جهة أخرى، خاصة أن الموسوعة صادرة عن دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة بإشراف علي الشاطر ، وما أدراك ما دائرة التوجيه المعنوي وما علي الشاطر !.

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باقي "عبدربه" و "الحوثي" و"صالح الصماد" .. ألا يمكن أن يكون أحدهم أو كلهم من أعلام شعر الغناء اليمني في القرن الحادي والعشرين؟!

*- د سعيد سالم الجريري

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