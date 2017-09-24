منذ
‘‘عدن اجمل بلا سلاح‘‘ حملة توعوية لمؤسسة أكون للحقوق والحريات
  نفذت مؤسسة اكون للحقوق و الحريات  صباح اليوم السبت بمدينة عدن حملة توعوية حول "نبذ العنف وخطورة حمل السلاح وتأثيره على السلم المجتمعي " .  وتأتي الحملة التوعوية لنبذ العنف ومناهضة حمل السلاح  بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني بعدن  وذلك تحت شعار "عدن أجمل
منذ 5 دقائق
كيف يتبادل الرئيس هادي الأدوار من الرياض مع نائبه ورئيس حكومته؟!
  حيرني رد الرئيس هادي على سؤال محاوره بقناة العربية الحدث،أمس،عن موعد عودته لعدن،وقوله أن بامكانه العودة إليها بأي وقت يريد وأنه يرى أن وجوده بالرياض يأتي في إطار "تبادر الأدوار"بينه ونائبه الذي قال أنه متواجد بمأرب وكذلك رئيس حكومته الذي يمارس مهامه من عدن. ونسي فخامته
منذ ساعه و 26 دقيقه
مديرية مودية هي آخر معاقل حزب ‘‘الإصلاح‘‘ في محافظات الجنوب
  قال مراسل صحفي وكاتب سياسي أن مقتل عدد من الشباب من أبناء "مودية" المجندين من أبناء أبين في جبهات القتال مع «الحوثيين » قد أدى إلى وقف النزيف الذي تم وسط تكتم شديد من قبل حزب الاصلاح اليمني في المنطقة الوسطى بأبين   وقال الصحفي " عبدالخالق الحود" في موضوعه الموسوم
منذ ساعه و 35 دقيقه
شبوة الأمل بعد الألم ...!
  شبوة خسرت الكثير منذ العهد البريطاني ولم تكن هناك بوادر للنور إلا في هذه الأيام وقد مرت شبوة منذ احتلال الجنوب عام 1994 في أسوأ مراحلها حيث خسرت 16 الف قتيل في الصراعات القبيلة خلال 16 سنة من 94 إلى 2010 م .   شبوة التي عاشت جحيم الثأر المدعوم والألم وقد كانت دماء الفقر تسيل على
منذ ساعه و 39 دقيقه
ملاك محطات الوقود الأهلية.. فساد بلا حدود..
  أوقفت قوات الحزام الأمني في نقطة العلم (100قاطرة)محملة بالوقود قادمة من حضرموت وشبوة وتتبع وكلاء محطات اهلية.. شركة النفط وفي إطار اتفاقها مع الحزام الأمني ابلغة الحزام بعد السماح للقاطرات بالدخول والإبقاء على احتحاز القاطرات لكونها مخالفة.. ملاك المحطات الاهلية وحسب
الرئيسية اخبار المحافظات ‘‘عدن اجمل بلا سلاح‘‘ حملة توعوية لمؤسسة أكون للحقوق والحريات
اخبار المحافظات

‘‘عدن اجمل بلا سلاح‘‘ حملة توعوية لمؤسسة أكون للحقوق والحريات

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 24 سبتمبر 2017 10:48 صباحاً

 

نفذت مؤسسة اكون للحقوق و الحريات  صباح اليوم السبت بمدينة عدن حملة توعوية حول "نبذ العنف وخطورة حمل السلاح وتأثيره على السلم المجتمعي " .

 وتأتي الحملة التوعوية لنبذ العنف ومناهضة حمل السلاح  بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني بعدن  وذلك تحت شعار "عدن أجمل بلا سلاح " .

وتستهدف الحملة التوعوية  كلا الجنسين من شباب عموم مديريات محافظة عدن . 

 

وتهدف الحملة التوعوية إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف المتصل بظاهره حمل السلاح والوصول الى توافق حول اليه مجتمعية تحد من آثار هذه الظاهرة .

وتسهم  الحملة التوعوية بحسب القائمين عليها  بشكل فعال في تعزيز السلم المجتمعي وتعيد لمحافظة عدن وجهها المدني.

وناقشت الحملة تعريف العنف وأشكاله ، وأشارت الى وجود أسباب اجتماعية واقتصادية وقانونية وسياسية .

 

 كما تطرقت الحملة إلى أهمية التوعيه بمخاطر العنف المتصل بحمل السلاح من خلال توعية افراد المجتمع حول مخاطر السلاح وتوعية اولياء الأمور وطلاب الجامعات والمدارس وكذلك المعسكرات .

وأشارت الحملة الى ضرورة احترام النظام والقانون وعدم الإسهام في اقلاق السكينه والمساهمه في نشر العنف، حيث يؤدي حمل السلاح الى حالة من الفوضى قد يعيشها المجتمع.

يجدر الاشارة إلا  ان الحملة تستهدف ٨ منظمات مجتمع مدني وتستمر لمدة أربعة أيام ولمده ساعتين لكل يوم .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة