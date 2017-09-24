‘‘عدن اجمل بلا سلاح‘‘ حملة توعوية لمؤسسة أكون للحقوق والحريات

نفذت مؤسسة اكون للحقوق و الحريات صباح اليوم السبت بمدينة عدن حملة توعوية حول "نبذ العنف وخطورة حمل السلاح وتأثيره على السلم المجتمعي " .

وتأتي الحملة التوعوية لنبذ العنف ومناهضة حمل السلاح بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني بعدن وذلك تحت شعار "عدن أجمل بلا سلاح " .

وتستهدف الحملة التوعوية كلا الجنسين من شباب عموم مديريات محافظة عدن .

وتهدف الحملة التوعوية إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف المتصل بظاهره حمل السلاح والوصول الى توافق حول اليه مجتمعية تحد من آثار هذه الظاهرة .

وتسهم الحملة التوعوية بحسب القائمين عليها بشكل فعال في تعزيز السلم المجتمعي وتعيد لمحافظة عدن وجهها المدني.

وناقشت الحملة تعريف العنف وأشكاله ، وأشارت الى وجود أسباب اجتماعية واقتصادية وقانونية وسياسية .

كما تطرقت الحملة إلى أهمية التوعيه بمخاطر العنف المتصل بحمل السلاح من خلال توعية افراد المجتمع حول مخاطر السلاح وتوعية اولياء الأمور وطلاب الجامعات والمدارس وكذلك المعسكرات .

وأشارت الحملة الى ضرورة احترام النظام والقانون وعدم الإسهام في اقلاق السكينه والمساهمه في نشر العنف، حيث يؤدي حمل السلاح الى حالة من الفوضى قد يعيشها المجتمع.

يجدر الاشارة إلا ان الحملة تستهدف ٨ منظمات مجتمع مدني وتستمر لمدة أربعة أيام ولمده ساعتين لكل يوم .

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