ملاك محطات الوقود الأهلية.. فساد بلا حدود..

أوقفت قوات الحزام الأمني في نقطة العلم (100قاطرة)محملة بالوقود قادمة من حضرموت وشبوة وتتبع وكلاء محطات اهلية..

شركة النفط وفي إطار اتفاقها مع الحزام الأمني ابلغة الحزام بعد السماح للقاطرات بالدخول والإبقاء على احتحاز القاطرات لكونها مخالفة..

ملاك المحطات الاهلية وحسب قولهم انهم اشتروا شحنات الوقود بأسعار مرتفعة من شركة النفط بحضرموت (4100ريال للدبة 20لتر) ويرفضوا بيعها بالسعر الذي تم تحديده ب(4300ريال للدبه) وقد تم السماح لبعض القاطرات التي قبلت البيع بنفس السعر ب(43000ريال للدبة) على الرغم أن هذا السعر زيادة على سعر السوق المقدر (3700للدبة) وهذا مخالف..

طبعا هنا حين نجد أن عدد القاطرات بلغ (100قاطرة) في الوقت الذي تعيش في حضرموت وشبوة أزمة مشتقات نفطية ... يتبين أن هولاء كاذبون وهم تجار فساد وفسادهم بتراخيص رسمية.

ولا تزال القاطرات التي ترفض البيع بذلك السعر محتجزة في العلم..

أليس على هؤلاء الف علامة استفهام حين تمكنوا من شراء (100قاطرة) في عدن حين حضرموت تعيش أزمة مشتقات نفطية .. وهذا يعني أن شركة النفط بحضرموت مشتركة معهم في الفساد

للمعلومة سبق لبعض هولاء الفسدة أن جابوا شحنات مماثلة وباعوا في عدد من محطات لحج وأبين خلال إجازة العيد (5300ريال للدبة20لتر)

والآن يبدوا انهم يريدوا يبيعوا بنفس السعر ..

متى يخاف هولاء من الله.

#فتاح_المحرمي.

23سبتمبر/2017م

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