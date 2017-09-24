منذ
مديرية مودية هي آخر معاقل حزب ‘‘الإصلاح‘‘ في محافظات الجنوب
  قال مراسل صحفي وكاتب سياسي أن مقتل عدد من الشباب من أبناء "مودية" المجندين من أبناء أبين في جبهات القتال مع «الحوثيين » قد أدى إلى وقف النزيف الذي تم وسط تكتم شديد من قبل حزب الاصلاح اليمني في المنطقة الوسطى بأبين   وقال الصحفي " عبدالخالق الحود" في موضوعه الموسوم
منذ 9 دقائق
شبوة الأمل بعد الألم ...!
  شبوة خسرت الكثير منذ العهد البريطاني ولم تكن هناك بوادر للنور إلا في هذه الأيام وقد مرت شبوة منذ احتلال الجنوب عام 1994 في أسوأ مراحلها حيث خسرت 16 الف قتيل في الصراعات القبيلة خلال 16 سنة من 94 إلى 2010 م .   شبوة التي عاشت جحيم الثأر المدعوم والألم وقد كانت دماء الفقر تسيل على
منذ 13 دقيقه
ملاك محطات الوقود الأهلية.. فساد بلا حدود..
  أوقفت قوات الحزام الأمني في نقطة العلم (100قاطرة)محملة بالوقود قادمة من حضرموت وشبوة وتتبع وكلاء محطات اهلية.. شركة النفط وفي إطار اتفاقها مع الحزام الأمني ابلغة الحزام بعد السماح للقاطرات بالدخول والإبقاء على احتحاز القاطرات لكونها مخالفة.. ملاك المحطات الاهلية وحسب
منذ 17 دقيقه
هادي يخسر:
  وحال تمكنت الوحدات القتالية المسنودة من «التحالف» من فرض السيطرة على محافظات الجنوب، بما في ذلك أبين وشبوة، فإن الكفّة ستميل أكثر لصالح «المجلس الإنتقالي الجنوبي»؛ باعتبار أن غالب القوات والتشكيلات ضمن حملة تطهير أبين موالية له. ولذلك، فقد سارع محافظ أبين
منذ 48 دقيقه
في لقائه بالعربية : الرئيس هادي ظهر مرتبك ومهزوز وتحكي ملامح وجهه كمية الغضب والشعور بالضعف وقلة الحيلة .
  من شاهد منكم لقاء هادي اليوم على قناة العربية سيعرف كم هو مرتبك ومهزوز وتحكي ملامح وجهه كمية الغضب والشعور بالضعف وقلة الحيله . يعمل الرجل بعكس الواقع وينصدم به لهذا اليوم هو في مواجهة خاسرة مع الواقع الذي رفض التعاطي معه . قبل ايام في خطابه بالامم المتحده شكر السعودية
الرئيسية اخبار المحافظات ملاك محطات الوقود الأهلية.. فساد بلا حدود..
اخبار المحافظات

ملاك محطات الوقود الأهلية.. فساد بلا حدود..

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 24 سبتمبر 2017 09:08 صباحاً

 

أوقفت قوات الحزام الأمني في نقطة العلم (100قاطرة)محملة بالوقود قادمة من حضرموت وشبوة وتتبع وكلاء محطات اهلية..

شركة النفط وفي إطار اتفاقها مع الحزام الأمني ابلغة الحزام بعد السماح للقاطرات بالدخول والإبقاء على احتحاز القاطرات لكونها مخالفة..

ملاك المحطات الاهلية وحسب قولهم انهم اشتروا شحنات الوقود بأسعار مرتفعة من شركة النفط بحضرموت (4100ريال للدبة 20لتر)  ويرفضوا بيعها بالسعر الذي تم تحديده ب(4300ريال للدبه) وقد تم السماح لبعض القاطرات التي قبلت البيع بنفس السعر  ب(43000ريال للدبة) على الرغم أن هذا السعر زيادة على سعر السوق المقدر (3700للدبة) وهذا مخالف..

طبعا هنا حين نجد أن عدد القاطرات بلغ (100قاطرة) في الوقت الذي تعيش في حضرموت وشبوة أزمة مشتقات نفطية ... يتبين أن هولاء كاذبون وهم تجار فساد وفسادهم بتراخيص رسمية.

 

ولا تزال القاطرات التي ترفض البيع بذلك السعر محتجزة في العلم..

 

أليس على هؤلاء الف علامة استفهام حين تمكنوا من شراء (100قاطرة) في عدن حين حضرموت تعيش أزمة مشتقات نفطية .. وهذا يعني أن شركة النفط بحضرموت مشتركة معهم في الفساد

 

للمعلومة سبق لبعض هولاء الفسدة أن جابوا شحنات مماثلة وباعوا في عدد من محطات لحج وأبين خلال إجازة العيد (5300ريال للدبة20لتر)

والآن يبدوا انهم يريدوا يبيعوا بنفس السعر ..

متى يخاف هولاء من الله.

 

#فتاح_المحرمي.

23سبتمبر/2017م

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة