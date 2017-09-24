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في لقائه بالعربية : الرئيس هادي ظهر مرتبك ومهزوز وتحكي ملامح وجهه كمية الغضب والشعور بالضعف وقلة الحيلة .

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شبوه برس - خاص - الرياض
الأحد 24 سبتمبر 2017 08:34 صباحاً

 

من شاهد منكم لقاء هادي اليوم على قناة العربية سيعرف كم هو مرتبك ومهزوز وتحكي ملامح وجهه كمية الغضب والشعور بالضعف وقلة الحيله .

يعمل الرجل بعكس الواقع وينصدم به لهذا اليوم هو في مواجهة خاسرة مع الواقع الذي رفض التعاطي معه .

قبل ايام في خطابه بالامم المتحده شكر السعودية وتجاهل الامارات وكتبت عن ان هذا يوضح ان لا عودة لهادي الى عدن بعد ان قال ان عودته ستكون من امريكا الى عدن كانت هذا اشارة توضح ان علاقته بالامارات لا زالت متوتره وللأسف يسير خلف غباء الاخوان الذين يخترقون مكتبه .

علق البعض على منشوري ان هادي ليس من اصحاب الشكر للامارات وان هادي اكبر من هذا وسيعود الى عدن .

اليوم قدم هادي اعتذاره بطريقه غير مباشره ابتدأ بذكر الامارات ودورها قبل السعودية حصل هذا مرتان .

في سؤال للمذيع عن عودته الى عدن جاوب هادي بالقول انا اقدر اعود لو اشتي أعود باعود !

الجواب كان مختلف عن السؤال ولم يكن السؤال عن قدرة هادي على العودة لكن هادي جاوب بما يدور بمخيلته وليثبت العكس !

كرر المذيع السؤال ولكن ياسيادة الرئيس هل هناك موعد لعودتك ؟

وكان جواب هادي مافي موعد انا دوري في الرياض ورئيس الحكومه دوره في عدن وموجود في عدن !

بن دغر البديل عن هادي ولا عودة لهادي الى عدن كما صرح لمحمد جميح في لقائه الاخير به .

من صورنا اعداء لهادي نسي ان هادي عدو نفسه !

من لا يزال يرفض الواقع ودلائله وكل مؤشراته عليه ان يبقى متمسكاً بالوهم .

*- نبيل عبدالله : كاتب صحفي – أبين

 

 

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