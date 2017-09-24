تكريم الفنان أبي بكر سالم بلفقيه في اليوم الوطني للمملكة

كرمت المملكة العربية السعودية مساء امس السبت في احتفالية باليوم الوطني ال 87 للمملكة مجموعة من الفنانين والنجوم وعلى رأسهم الشاعر والملحن الكبير أبو بكر سالم بالفقيه الذي حضر الاحتفال بعد غياب طويل بسبب معاناته مع المرض.

بعد غياب طويل بسبب معاناته مع المرض، عاد الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه ليعتلي المسرح مفاجئاً حضور الكرنفال الوطني المقام في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حين

ودخل الفنان ابو بكر الاحتفال على أنغام أغنيته الشهيرة «يا بلادي واصلي»، واعتلى المسرح مفاجئا الحضور بترديده بقية كلمات الاغنية , وعبر عن سعادته بهذا الحضور مهنئا الملك سلمان وولي عهده باليوم الوطني.

وتم تكريم ابو بكر سالم بصفته رمزاً وطنياً فنياً، وتسلم درعاً تكريميا من رئيس مجلس إدراة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وقميص المنتخب الوطني من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومنح الدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قميص المنتخب الوطني السعودي للفنان أبو بكر سالم، خلال الاحتفالية ,وعلق سالم قائلا «المنتخب مهم واحب فريق الاتحاد».

و تم تكريم مجموعة من الفنانين منهم عبادي الجوهر وعبدالله رويشد وعبد المجيد عبد الله ورابح صقر وماجد المهندس بالإضافة الي عدد من المطربين العرب منهم حسين الجسمي وراشد سلامة ووليد الشامي وغازي علي، وذلك خلال احتفالية باليوم الوطني ال 87 للمملكة.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام وهذا التاريخ يعود بالمرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود بتاريخ السابع عشر جمادى الأولى عام 1351 هجرية ويقضي بتحويل الدولة من مملكة الحجاز الي المملكة السعودية.

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