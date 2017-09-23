البحث عن المؤامرة الاماراتية على الجنوب !!

الامارات مجدداً تستهدف الجنوب وترفع الاقامه الجبرية عن احمد علي وهذه الاسطوانة الجديدة هي حلقه من مسلسل مهاجمة الامارات الذي انطلق بالحديث عن سرقة شجرة "دم الأخوين" من سقطرى وبالأمس وصل للحديث عن أمن الملاحة الدولية وسواحل عدن وسيستمر البحث عن المؤامرة الاماراتية حتى في عمق البحر .

دعونا نسأل الغاضبين من قرار رفع الحظر هل قبل هذا كنتم تثنون على الامارات لانها تضع احمد علي تحت الاقامة الجبرية ؟ وبالاجابة على السؤال يتضح ان حديثكم او من يقف خلفه لا هدف له الا استهداف الامارات .

بغض النظر عن صحة الخبر لكن هل برفع الاقامه الجبريه عليه سيحمل سيفه ويشق البحر باتجاه الجنوب ؟

من المنطقي اولاً ان تعمل الامارات على تمكين صالح من حكم الشمال والامساك به وابعاد خطر الحوثيين عليه .

رغم ان هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لي فلا يهمني من يحكم الشمال بل على العكس صالح ونجله احمد يمكن ان يكونوا جزء من الحل في الشمال بعد فشل الشرعية في حسم الحرب التي ترتفع فاتورتها الانسانية والاقتصادية .

ان تمكن صالح من السيطره شمالاً فأحمد سيعود للشمال فقط ولا عودة له للجنوب .

ان كان هناك من يقول ان الامارات تسعى لاعادة الجنوب لسيطرة صالح فلما هي من اهم دول التحالف وتتحمل اعباء مشاركتها وتساند السعودية في مواجهة صلف دولي يستهدف دول التحالف .

المؤكد ان لولا تدخل التحالف لانها صالح جماعة الحوثي في ايام وسيطر على البلد ولكن تدخل التحالف بعثر اوراقه وكل ما استمر التحالف خسر صالح وتقوى الحوثي .

الامارات تقوم بدورها المتفق عليه مع السعودية في تقويض شرعية مخترقه من الاخوان وتهدد الانتصار الاهم والوحيد للتحالف وهو الجنوب الذي لن يفرط التحالف به حتى لهادي .

بسبب هذا الدور يتم الهجوم على الامارات ومن بين ما يقولونه ان الامارات لن تدعم الجنوب وتدخلت من أجل مصالحها اذاً فكيف تقولوا انها تدخلت من اجل الشرعية ؟

للامارات والسعودية مصالح ولغة المصالح لا تمثل مشكله ونحن نرى ان الجنوب يمثل مصلحة لدول التحالف لذا الحديث عن المصالح لن يدفعنا لهدم اهم فرصة لنا تمثلت في تحالفنا مع دول التحالف ومنها الامارات .

لا يستطيع احمد علي العودة للجنوب تحت اي جلباب ومبرر وأن ارادت الامارات استهداف الجنوب فعليها ان تطلق يد الشرعية في الجنوب فهي الاكثر قدرة على تهديد الجنوب والهيمنة عليه بأسم الشرعية وعبر ادوات جنوبية لن تواجه ما سيواجهه احمد علي !

دعونا نفترض ان الامارات تقود مؤامره على الجنوب اليس حري بالحريصين على الجنوب ان يطالبوا الشرعية وهادي بدعم الجنوب وقضيته وان يتخذ قرارات شجاعة وعادله تجعلنا نصدق حرصهم على الجنوب وتضع الجنوبيين في مواجهة مع الامارات التي سينكشف شرها حين تقف في وجه حرية الجنوب !

لا تتعبوا نفسكم بالبحث عن المؤامرة الاماراتية في تفاصيل واهية عليكم اختصار الطريق واظهارها على السطح وهذه نصيحة مني لكم اما وانتم تسعون للهيمنة على الجنوب وتؤيدوا مشروع يلغي وجود وسيادة الجنوب فمن الغباء ان اصدق حرصكم على شجرة دم الاخوين !

/ نبيل عبدالله

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