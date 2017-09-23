منذ
البحث عن المؤامرة الاماراتية على الجنوب !!
  الامارات مجدداً تستهدف الجنوب وترفع الاقامه الجبرية عن احمد علي وهذه الاسطوانة الجديدة هي حلقه من مسلسل مهاجمة الامارات الذي انطلق بالحديث عن سرقة شجرة "دم الأخوين" من سقطرى وبالأمس وصل للحديث عن أمن الملاحة الدولية وسواحل عدن وسيستمر البحث عن المؤامرة الاماراتية حتى
منذ 4 دقائق
الملك سلمان يغرّد في اليوم الوطني السعودي
  بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ87، نشر الملك سلمان بن عبدالعزيز تغريدة في تويتر: "كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد وستبقى المملكة حصنا قويا لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه".   كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير، ومحب لدينه
منذ 18 دقيقه
لهم صنعاء ولنا عدن
  هناك من لازال يردد ويقول لماذا في الجنوب تتعدد المكونات ويدب بينكم الخلافات- ؟ ورأيت ان اجيب هنا عبر مقال قصير، أفند فيه ما يدعيه البعض،على أن من يصرح ويقول أن هناك مكونات وتعدد منابر تحول دون ان تجد الجنوب فرصتها، لتمكينها من التفاوض والتحدث مع اي دولة بصوت واحد، على أن
منذ 5 ساعات و دقيقه
قيادات الجنوب والعجز عن فهم المرحلة
  قيل الكثير في المآلات التي تنتظر الجنوب بعد ما عصفت به خلال نصف قرن من الزمن، وأمعنت في تدميره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قوى كثيرة يقف في مقدمتها دعاة اليمننة السياسية، وما قيل ويقال وما يكتب دون شك تختلف فيه الآراء وتعكس دائما خلفيات الكتاب السياسية والثقافية
منذ 5 ساعات و دقيقه
أحمد علي عبدالله صالح ما زال ممنوع من السفر في الامارات
  نفت مصادر دبلوماسية يمنية صحة الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام إخوانية، حول رفع الاقامة الجبرية عن نجل المخلوع صالح. واكدت المصادر، ان احمد علي عبدالله صالح، ما زال تحت الاقامة الجبرية بالامارات، مضيفة ان وسائل اعلام إخوانية تنشر الاشاعات مستهدفة دول التحالف ودورها
الرئيسية اخبار المحافظات الملك سلمان يغرّد في اليوم الوطني السعودي
اخبار المحافظات

الملك سلمان يغرّد في اليوم الوطني السعودي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - الرياض
السبت 23 سبتمبر 2017 10:12 مساءً

 

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ87، نشر الملك سلمان بن عبدالعزيز تغريدة في تويتر: "كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد وستبقى المملكة حصنا قويا لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه".

 

كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه.

 

— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) 23 сентября 2017 г.

وتم في هذه الذكرى إطلاق صور تعبيرية "إيموجي" للملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على موقع "تويتر"، مع إحاطة الصورة بإضاءة خضراء خافتة، بالإضافة إلى وسم "السعودية"، في سابقة هي الأولى من نوعها.

 

وتعيش السعودية، السبت 23 سبتمبر/أيلول احتفالات تعم جميع المدن والمناطق، احتفاء باليوم الوطني الـ87، وهو اليوم الذي يمثل ذكرى توحيد المملكة، بموجب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، في السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـجرية، بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة، تحت اسم "المملكة العربية السعودية".

 

المصدر: وكالات تويتر

 

ياسين بوتيتي

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة