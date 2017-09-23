الملك سلمان يغرّد في اليوم الوطني السعودي

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ87، نشر الملك سلمان بن عبدالعزيز تغريدة في تويتر: "كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد وستبقى المملكة حصنا قويا لكل محب للخير ومحب لدينه ووطنه".

كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه.

— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) 23 сентября 2017 г.

وتم في هذه الذكرى إطلاق صور تعبيرية "إيموجي" للملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على موقع "تويتر"، مع إحاطة الصورة بإضاءة خضراء خافتة، بالإضافة إلى وسم "السعودية"، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتعيش السعودية، السبت 23 سبتمبر/أيلول احتفالات تعم جميع المدن والمناطق، احتفاء باليوم الوطني الـ87، وهو اليوم الذي يمثل ذكرى توحيد المملكة، بموجب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، في السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـجرية، بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة، تحت اسم "المملكة العربية السعودية".

المصدر: وكالات تويتر

ياسين بوتيتي

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