منذ
قيادات الجنوب والعجز عن فهم المرحلة
  قيل الكثير في المآلات التي تنتظر الجنوب بعد ما عصفت به خلال نصف قرن من الزمن، وأمعنت في تدميره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قوى كثيرة يقف في مقدمتها دعاة اليمننة السياسية، وما قيل ويقال وما يكتب دون شك تختلف فيه الآراء وتعكس دائما خلفيات الكتاب السياسية والثقافية
منذ دقيقه
أحمد علي عبدالله صالح ما زال ممنوع من السفر في الامارات
  نفت مصادر دبلوماسية يمنية صحة الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام إخوانية، حول رفع الاقامة الجبرية عن نجل المخلوع صالح. واكدت المصادر، ان احمد علي عبدالله صالح، ما زال تحت الاقامة الجبرية بالامارات، مضيفة ان وسائل اعلام إخوانية تنشر الاشاعات مستهدفة دول التحالف ودورها
منذ 9 دقائق
إنهم يستقوا من مشكاة واحدة فأحذروهم !!
  راقبوا مواقعهم وصفحاتهم ستجدونهم يثيرون موضوع واحد محدد بعينه لا غير  وركزوا تماما ستعرفون الاسباب..!! وموضوعهم الأخير "سونيا نعمان" ومحاولة إثارة موضوعها لغرض معين أقرأوا منشوراتهم وأعرفوا الاستهداف للأمن بالتحديد وراجعوا التوقيت ومزامنته مع (الحملة الأمنية لتطهير
منذ 11 دقيقه
أقلام الفتنة تستهدف اللواء شلال علي شايع
  قال سياسي جنوبي ان استهداف اللواء شلال علي شائع هادي وبطريقة رخيصة من قبل بعض أقلام الفتنة والدسيسة والتحريض عليه ، هي محاولة لإسقاط عدن في بحر الفوضى وعودة السيارات المفخخة والاغتيالات .. شلال قلبه الجنوب وروحه عدن ..   وقال السياسي والاعلامي الجنوبي الأستاذ "لطفي
منذ 15 دقيقه
هل سيكون لبلادنا العربية ‘‘لي كوان يو‘‘ يوما ما..؟
  "أظن أنني لم أقم بالمعجزة في سنغافورة، أنا قمت فقط بواجبي نحو وطني، فخصصت موارد الدولة للتعليم وغيرت مكانة المعلمين من الطبقات الدنيا في المجتمع إلى المكان اللائق بهم، وهم من صنعوا المعجزة التي يعيشها المواطنون الآن، وأي مسئول يحب بلاده ويهتم بشعبه كان سيفعل مثلي"، هكذا
الرئيسية مقالات قيادات الجنوب والعجز عن فهم المرحلة
مقالات
السبت 23 سبتمبر 2017 05:15 مساءً

قيادات الجنوب والعجز عن فهم المرحلة

د حسين لقور بن عيدان
dr_laqwar@hotmail.com
مقالات أخرى للكاتب
المتساقطون على طريق الجنوب
عندما أهدت بريطانيا الجنوب لمن هم ليسوا اهلًا لها !!!
فلنفكر بطريقة أخرى!!
الجنوب في عين الإعصار
المنبطحون في الزمن الصعب
لم يخطئ المخلوع علي عبدالله صالح بتحالفه مع الحوثي....
المستفزون الافتراضيون
صحافة الغرب الصفراء .. و إعلامنا الأصفر
سقوط أخلاق المهنة يسبق سقوط أصحابها
رداً على سؤال الطريق إلى شبوه أين يمر؟ .. هنا يمر الطريق إلى شبوه

 

قيل الكثير في المآلات التي تنتظر الجنوب بعد ما عصفت به خلال نصف قرن من الزمن، وأمعنت في تدميره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قوى كثيرة يقف في مقدمتها دعاة اليمننة السياسية، وما قيل ويقال وما يكتب دون شك تختلف فيه الآراء وتعكس دائما خلفيات الكتاب السياسية والثقافية ومواقفهم من الصراعات التي عاني منها الجنوب خلال حقبة الاستقلال وما بعد إعلان الوحدة مع اليمن.

 

الحقيقة التي لا يجب أن ننكرها والاعتراف بها سيساعدنا على تجاوزها هي أن كل القوى السياسية الجنوبية - ولا أستثني أياً منها - عجزت عن إبراز قيادات على قدر عال من التأهيل والكاريزما السياسية التي تلفت الانتباه. نعم لدينا مناضلون أشداء ومقاتلون أشد، لكننا مازلنا في عملية البحث عن تلك القيادة التي تستطيع أن يكون لها حضور سياسي يتجاوز حدود الجنوب، تستطيع التخاطب مع العالم بلغة يريد أن يسمعها الآخرون وليست اللغة التي نعيدها ونكررها فيما بيننا وفي حواراتنا السياسية.

 

وحتى لا نسرف في جلد الذات علينا أن ندرك أن حجم المؤامرة على الجنوب - إقليميا ودوليا - كانت كبيرة، لكنها ليست مبررة لعدم قدرتنا على تجاوز هذا العجز. ساهم في هذا العجز ما نقرأه يوميا في وسائل الإعلام المتاحة من مواقع إخبارية ومنصات تواصل اجتماعي، حيث ينقسم اليوم من يكتب في الجنوب بين حالمين لرؤية جنوب جديد لا علاقة له لا بماض ما قبل 67 ولا بنظام الاشتراكي ولا بوحدة ربع القرن من القهر، وهؤلاء في كثير من الأحيان تشعر أنهم لا يقرأون المشهد الذي يعيشونه بموضوعية، خصوصا حين تشعر أنهم يريدون حرق مراحل كثيرة، وبين ناقمين يعملون بكل ما أوتوا من قوة وإمكانيات على التثبيط والإحباط فقط خدمة لقوى لا تريد للجنوب أن يخرج من هذه الدوامة ورغبة في إبقاء الجنوب تحت هيمنة قوى النفوذ اليمنية ومسار اليمننة السياسية.

 

وهناك من يجيدون مسك العصا من الوسط و يديرون أمورهم بطريقة المثل الشعبي في شبوة (اللهم جمَل هؤلاء وانصر أولئك)، ينتظرون من ينجح لكي يقولوا لقد كنا معكم، كما يقول الله عزوجل في كتابه الكريم: “وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ * أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ”..

 

بين كل هذه الكتابات والآراء يعيش الشارع في حالة من التخبط وعدم القدرة على استيعاب أيّ من هذه الاتجاهات خصوصا عندما نرى سرعة الانتقالات في المواقف السياسية لبعض من يكتبون حتى أصبحوا ينافسون نجوم كرة القدم في الانتقالات في موسم الشتاء والصيف، فتراهم اليوم يتموضعون في جلباب القائد فلان، وبعد غد في مئزر قائد آخر.

 

مازلنا بحاجة إلى خطاب سياسي جديد لا يجتر الماضي ورموزه بما لها وما عليها، لأننا نعيش عصرا غير كل العصور السابقة التي مرت بنا، فالزمن اليوم شاب سريع الحركة لا يؤمن بالمتكلين عليه فقط ولا يعين المرتهنين على الآخرين.

 

* أكاديمي وباحث سياسي

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال