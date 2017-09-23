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بن عيدان : يريدون عدن حوثية عفاشية .. أو داعشية إصلاحية

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 23 سبتمبر 2017 01:34 مساءً

 

تساءل الأكاديمي والباحث السياسي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" : ماذا يريدون هؤلاء النادبون ؟؟ : انهم يريدون عدن أما عفاشية حوثية أو داعشية إصلاحية ..لم يكفوا عن الطعن في نجاحات أمنها فقط لانها ليست في ايديهم.

 

وقال " بن عيدان" في تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" هؤلاء لا يهمهم وطن انهم مرتزقة من نوع جديد جعلوا من الابتزاز والدس والكذب الرخيص من خلال منصات التواصل وسيلة علهم يجدون لدى أسيادهم حظوة ,بعد ان ظهرت حقيقة خصومتهم للحوثي ليست إلا فرقعات وقصائد وأناشيد في القنوات أرادوا ابتزاز من دحروا الحوثي و محاولة الانتقاص من انتصاراتهم.

 

وقال "بن عيدان" أجادوا كل شئ النهب والسرقة والمحسوبية والنفاق و نكران الجميل لمن مد يديه للمحتاجين في هذا البلد إلا لغة الانتصار خذلوها يوم سلموا صنعاء للحوثي.

 

 

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