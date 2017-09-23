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عودة 15 جريح من اصل 98 الى مطار عدن الدولي بعد علاجهم في الهند على نفقة دولة الإمارات

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 23 سبتمبر 2017 01:23 مساءً

 

وصل صباح اليوم الى مطار عدن الدولي 15 جريح من جرحى الحرب بعد ان تماثلوا للشفاء في دولة الهند .

يذكر انهم غادروا عدن قبل حوالي شهرين ضمن دفعة من الجرحى قدر عددهم 98 جريح بدعم من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد .

حيث كان في استقبالهم في مطار عدن وكيلة وزارة الصحة اشراق السباعي وعدد من المسؤولين والناشطين  وذويهم .

 

الدكتورة اشراق السباعي رحبت بالعائدين، وقالت انها سعيدة ان ترى جرحى الحرب وقد تماثلوا للشفاء، وعادوا الى وطنهم رافعين الرأس، وشكرت دولة الامارات ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد على المنحة العلاجية التي يستفيد منها اكثر من 1500 جريح .

وقالت ان اكثر من 350 جريح ذهبوا للعلاج في الهند خلال الفترة الأخيرة، الكثير منهم تماثل للشفاء وعاد الى أرض الوطن .

 

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