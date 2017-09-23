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محلل سياسي : امن عدن يتعرض لمحاولة استهداف ممنهجة

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 23 سبتمبر 2017 01:18 مساءً

 

قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي والاعلامي "منصور صالح" ان امن عدن يتعرض لمحاولة استهداف ممنهجة هدفها الوصول الى اقالة مدير الامن (شلال علي شايع).

 

وقال "صالح" ان استهداف الأمن عبر الادعاء بمحاولة تهريب قات من مطار عدن الى الهند حملة مردود على اصحابها بأن القات مثله مثل نقل السجائر والتونة الى الهند امر مسموح وعادي جدا ويحصل كل يوم.

 

واضاف بالقول :" لست ممن يتعاطون القات واتقزز من مناظر متعاطيه بشدة لكن استخدام هذه القضية للاساءة للامن يدفعني للتعليق على ذلك بأن الهند تستقبل القات يوميا ويباع في العلن وبأنهم اختاروا وكالعادة المكان الخطا والزمن الخطأ لاستهداف الرجل الخطأ.

 

كنت في مدينة بونا قبل سنوات وكان هناك مطعم حضرمي يبيع الأكلات الشعبية اليمنية ويورد لزبائنه القات الطازج وكأنهم في سوق القات بالمنصورة.

 

استهداف الامن بهذه الطريقة اصبح حالة مرضية لدى من يحاولون تشويهه بهدف الوصول الى الهدف المراد من كل هذا الجنون وهو اقالة اللواء شلال القائد الكابوس الذي ارعب خصومه وأذلهم وسبب لهم حالة من القلق تحولت مع لتكرار الى مرض مستعص.

 

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