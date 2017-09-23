وفاة امرأة على يد ‘‘مطوع معالج‘‘ من المس في عدن

توفيت يوم أمس امرأة على يد معالج من المس كان يعالجها رجل ممتهن لهذا النوع من العلاج الغير مرخص طبيا.

وتحدث عامل في أحد المستوصفات الطبية بمدينة عدن بالقول أنه بالامس بينما كنت مناوب وزميلي في طوارى المستوصف أتت الينا حالة طارئة حيث كان يرافقها الصياح والعويل من المرافقين طالبين انقاذ ابنتهم الشابه التي كانت قد فارقت الحياة حينها ، سألناهم ما الامر ؟؟

أجابونا بان ابنتهم تعاني من "مس او سحر" وانه بينما كان المقرئ يرقيها بالقرآن الكريم قام بالضغط على رقبتها بالمشده (عمامة) حتى فقدت الوعي ثم قام بارخائها فصحيت فطلب منها ان تذكر الله فذكرت ثم عاود الامر مرتين ولكنها لم تصحو حيث كان يقول له المرافق سوف تخنقها قال لا سوف اخنق الشيطان فقط وأنا اعمل هذا كثيرا حسب قول اخوانها وزوجها وامها .

ظاهرة المقرئين أصحب تجارة مربحة لبيع مياة ملوثة بالتفل من أفواه المقرئين المرضى بشتى أنواع الأوبئة في جميع محافظات الجنوب لم يألفها الناس إلا بعد حرب اليمنيين على الجنوب عام 1994م .

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