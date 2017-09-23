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السبت 23 سبتمبر 2017 09:00 صباحاً

لماذا يهاجمون المجلس الإنتقالي الجنوبي ... ؟

وضاح بن عطية
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● لأن المجلس الإنتقالي أغلق الباب  امام استنساخ المكونات والاختراقات التي كان يقوم بها البعض منذ بداية ثورة الحراك الجنوبي .

 

● لأن المجلس الإنتقالي أصبح مهاجمته وشتم قيادته أقرب طريقة للحصول على منصب في حكومة الشرعية الفاسدة .

 

● لأن ثوابت المجلس الإنتقالي تلتزم بمبادئ ثورة الحراك وحل القضية الجنوبية وتقرير مصير واستقلال الجنوب .

 

● لأن المجلس الإنتقالي حصل على تأييد شعبي جنوبي منقطع النظير في مليونية غير مسبوقة يوم 21 مايو .

 

● لأن المجلس الإنتقالي لم يشتري الذمم ولا يفاوض الانتهازيين ولم يرضخ للابتزاز الإعلامي  .

 

● لأن المجلس الإنتقالي يحمل مشروع يساعد على حل الصراع في الجزيرة العربية وإيقاف الحروب التي يترزق منها الفاسدين .

 

● لأن المجلس الإنتقالي هو الشريك الحقيقي القوي و "الصادق" لدول الإقليم في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة من كل المليشيات .

 

● لأن المجلس الإنتقالي ضم القوى التي حاربت عملاء إيران ولم يقبل في صفوفه أي قوى مشبوهة ولها علاقات بالإرهاب أو بالمليشيات الحوثية .

 

● لأن المجلس الإنتقالي اسكت الأفواه التي كانت تزعم عدم وجود قيادة لتمثيل القضية الجنوبية .

 

● لأن المجلس الإنتقالي أصبح بما لا يدع مجالا للشك التكتل الجنوبي الوحيد الذي لفت أنظار العالم ومراكز الدراسات وصناع القرار .

 

● لأن المجلس الإنتقالي لدية حلفاء دوليين وقد أصبح ضرورة لدول الإقليم وبدونه ستدخل المنطقة في فوضى لعدم وجود البديل .

 

● لأن المجلس الإنتقالي جاء في مرحلة حساسة وفارقة بعد أن فشلت الشرعية في حل القضية الجنوبية وأصبح التحالف الدولي والتحالف العربي يبحثا عن قوى جديدة على الأرض لا تتبع تجار الحروب .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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