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خريجو النفط الحضارم يوصلون مطالبهم إلى الاجتماع الاستثنائي للهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع

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شبوه برس - خاص - المكلا
السبت 23 سبتمبر 2017 07:05 صباحاً

 

نظمت لجنة خريجي النفط الحضارم تزامنا مع انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العليا لمؤتمر حضرموت  المنعقد اليوم في مدينة المكلا وقفة تعبيرية أمام مقر الإجتماع وتسليم نسخة من مطالبهم إلى رئاسة الهيئة..

وتلا ممثل عن اللجنة "حسين باراس" رسالة  مطالب الخريجين التي جاء فيها : " كما تعلمون أننا كنا من أوائل المؤيدين لمؤتمر حضرموت الجامع، وقد سبق وأن أصدرنا بيان  رسمي مؤيد لمخرجاته بتاريخ 2017/4/24م ولا زالت آمالنا معقودة فيكم بعد الله جلا وعلا لتحقيق القدر الأكبر من حقوق حضرموت"، داعية إلى "سرعة العمل على تطبيق تلك المخرجات" والتأكيد على الوقوف إلى جانب المؤتمر.

 

وعددت الرسالة مطالب خريجي النفط الحضارم على النحو التالي :

- توظيف خريجي التخصصات النفطية من أبناء حضرموت مباشرة ومنح الأولوية لهم  في كل الوظائف والأعمال في الشركات العاملة في حضرموت.

- التحقيق في التوظيفات السابقة المخالفة للقانون وغيرها من التجاوزات القانونية.

- ضرورة نقل مكاتب الشركات العاملة في قطاعات حضرموت إلى حضرموت.

- منح حضرموت حصتها من مبيعات النفط بما لا يقل عن 50% مع تعويضها عن ما سبق من حرمان وظلم.

- إلزام الشركات بواجبها في حماية البيئة والتنمية المستدامة لمناطق الامتياز وفقا للمعايير الدولية المعمول بها عالميا.

- إلزام الشركات بتدريب وتأهيل الطلاب في التخصصات ذات العلاقة وفق برامج شاملة وتنسيق مع الجامعة.

وأوصت رسالة المطالب بضرورة منح لجنة خريجي النفط الحضارم تمثيل في الهيئة العليا للمؤتمر لكي يتم المساهمة في اتخاذ القرار  خاصة أن اللجنة تمثل نحو 700 مهندس ومهندسة من أبناء حضرموت.

 

*- صلاح بوعابس

 

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