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من عجزوا عن هزيمة الحوثيين يوجهون شباب المسلمين إلى عنوان جديد

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شبوه برس - خاص - اليمن
السبت 23 سبتمبر 2017 07:01 صباحاً

 

اتهم سياسي جنوبي حركة الإخوان المسلمين فرع اليمني بالعجز عن هزيمة الحوثيين في اليمن وأنهم اليوم يوجهون شباب المسلمين إلى عنوان جديد .

 

وقال الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" في تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" وجاء فيها متحدثا عن الإخوان المسلمين في اليمن والبلاد العربية : هم هكذا جبٍلوا على حرف الانظار عن فشلهم في كل منعطف تاريخي، عجزوا عن هزيمة الحوثي في صنعاء رغم كل ما تلقوه من دعم و وجهوا اسلحتهم صوب الجنوب.

 

ينهلون من نبع الإخوان المسلمين الذين يجيدون هذه المناورات هاهم اليوم بعد ان طعنوا الثورة السورية و مزقوها بعصاباتهم يوجهون شباب المسلمين إلى عنوان جديد.

 

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