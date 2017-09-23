من عجزوا عن هزيمة الحوثيين يوجهون شباب المسلمين إلى عنوان جديد

اتهم سياسي جنوبي حركة الإخوان المسلمين فرع اليمني بالعجز عن هزيمة الحوثيين في اليمن وأنهم اليوم يوجهون شباب المسلمين إلى عنوان جديد .

وقال الأكاديمي والباحث السياسي " د حسين لقور بن عيدان" في تغريدات رصدها موقع "شبوه برس" وجاء فيها متحدثا عن الإخوان المسلمين في اليمن والبلاد العربية : هم هكذا جبٍلوا على حرف الانظار عن فشلهم في كل منعطف تاريخي، عجزوا عن هزيمة الحوثي في صنعاء رغم كل ما تلقوه من دعم و وجهوا اسلحتهم صوب الجنوب.

ينهلون من نبع الإخوان المسلمين الذين يجيدون هذه المناورات هاهم اليوم بعد ان طعنوا الثورة السورية و مزقوها بعصاباتهم يوجهون شباب المسلمين إلى عنوان جديد.

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