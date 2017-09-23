الإمارات: قدمنا مساعدات لليمن بنحو 2.3 مليار دولار

قال وزير الخارجية الإماراتى أنور قرقاش إن بلاده قدمت نحو 2.3 مليار دولار كمساعدات إنسانية فى اليمن وصلت إلى نحو 10 ملايين طفل.

وأضاف قرقاش - خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولى حول الوضع فى اليمن - أن بلاده قدمت نحو 300 مليون دولار كمساعدة للمنظمات الداعمة للأزمة اليمنية كمنظمة الصحة العالمية ، بالأضافة إلى 23 مليون من المساعدات المخصصة لمحاربة مرض الكوليرا ، وأخرى مخصصة لتوفير لقاحات مرض شلل الأطفال.

ودعا قرقاش الأمم المتحدة إلى تقديم حل سياسى فى اليمن ، معربا عن دعم بلاده لمجالات أخرى كالكهرباء والمواصلات العامة والبنية التحتية ، بالأضافة إلى المجال الأمني.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من جانب الصليب الأحمر الدولى وبرنامج الأغذية العالمى والصناديق الأممية التى تعمل فى مجال الصحة ، مشيرا إلى تعاون بلاده والحكومة اليمنية مع تلك المنظمات.

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