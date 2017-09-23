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ولد الشيخ: الحل العسكري في اليمن أمر غير ممكن

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شبوه برس - متابعات - دولية
السبت 23 سبتمبر 2017 06:52 صباحاً

 

اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم الجمعة، أنه لا وجود لحلّ عسكري للصراع في اليمن.

ونقل الموقع الإلكتروني لمركز أنباء الأمم المتحدة، عن ولد الشيخ، قوله إنّ "مسار الصراع (في اليمن) أظهر بوضوح أن السعي للحل العسكري أمر غير ممكن".

وأضاف المبعوث الأممي، خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع رفيع المستوى حول اليمن بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن الحل العسكري "سيؤدي إلى مزيد من الدمار والقتل".

 

وحث ولد الشيخ جميع الأطراف "بشدة على الدخول، دون المزيد من التأخير، في حوار بناء مع بعضها البعض، يكون قائما على المقترحات التي قدمها".

ولفت إلى أن ذلك "يمكن أن يساعد في بناء الثقة واستعادتها".

وأمس الخميس، قال ولد الشيخ في تصريحات إعلامية، إنه يركز في اللقاءات التي يجريها حالياً على 4 نقاط؛ وهي تسليم ميناء الحديدة للجنة محايدة، ودفع رواتب الموظفين وخصوصاً المعلمين والعاملين في مجال الصحة، وفتح مطار صنعاء، وتفعيل لجان التنسيق والتهدئة.

 

 ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية لصالح، من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

 

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