الجنوبيون يقفون مع التحالف بقناعة محضة وإرادة نابعة من مبادئ وقيم تربوا عليها

عندما يقف شعب الجنوب في صف السعودية والتحالف العربي يقف بقناعة محضة وإرادة نابعة من مبادئ وقيم تربى عليها الجنوبيين كابرا عن كابر لخطورة المرحلة وحجم التحديات التي تهدد المملكة والجزيرة العربية .

المخاطر المحدقة بالجزيرة العربية توجب علينا الوقوف في صف #السعودية و #الإمارات لمواجهة التحديات بصرف النظر عن موقف تلك الدولتين المعلن من القضية الجنوبية .

قضية إستقلال الجنوب لا يتعارض مع وقوف شعب الجنوب مع #التحالف_العربي والعمل على الأرض بإخلاص من قبل الجنوبيين بعيدا عن الابتزاز الرخيص الذي تمارسه القوى الشمالية سوف يجعل دول التحالف تعمل بنفسها جاهدة لإعادة وبناء دولة الجنوب بعد اكتشاف الواقع .

صحيح أن الجنوبيين يثقون ثقة عمياء بإتباع القيم والمبادئ وهذا الأمر يكلف كثيرا بحكم الخبث واللئم السياسي الذي يحكم العالم ولكن الإخلاص في العمل سيأتي للجنوبيين بحلفاء صادقين ، و الجميع يعلم أن الإستقرار و الازدهار لا يبنى على الغش والخداع ومابني على باطل فهو باطل ومرحلة عفاش خير دليل .

#وضاح_بن_عطية

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