عشر نقاط سيكتبها التاريخ عن الحراك الجنوبي ....!

● سيكتب التاريخ أن الحراك الجنوبي ثورة شعبية لم تستطع الدول ولا الأحزاب ولا المنظمات طمسها .

● سيكتب التاريخ أن الحراك الجنوب لم يبتز دول التحالف العربي وقاوم عملاء إيران وتحالف مع دول الخليج لضرب المليشيات رغم أنها لم تعترف به .

● سيكتب التاريخ أن الحراك الجنوبي خرج من رحم المعاناة وانطلق على ثوابت وطنية لكل الشعب ولم يرفض إستقبال أي مواطن أراد الانضمام إليها .

● سيكتب التاريخ أن الحراك الجنوبي اتهموه بدعم الإرهاب ولكنه في الواقع يمثل الجهة الوحيدة الصادقة في مكافحة الإرهاب واتهموه بالتآمر مع إيران ولكنه اول من كسر شوكة إيران .

● سيكتب التاريخ أن الحراك الجنوبي أعظم ثورة في العالم وستدرس خطواتها في الجامعات وأهم مايميز ثورته أن أي قائد يتخلى عن ثوابت الحراك يصبح معزولا ولم يؤثر في مسيرة الثورة .

● سيكتب التاريخ أن الحراك الجنوبي طالب بحق إستقلال شعب الجنوب وتحقيق مصيره ولم يعتدي على طرف ولم يطالب بالإنتقام ممن اعتدى عليه .

● سيكتب التاريخ أن الحراك الجنوبي كل الأحزاب والتنظيمات حاولت استنساخه وأظهرت قيادات تمثل الحراك ولكنهم فشلوا .

● سيكتب التاريخ أن الحراك الجنوبي بقي وان كل الأنظمة والأحزاب والثورات التي تآمرت عليه سقطت .

● سيكتب التاريخ أن الحراك الجنوبية الثورة الوحيدة في العالم التي تحمل قضية عادلة و لم يدعمها أحد وقاومت ولم تخضع ولم تهزم .

● سيكتب التاريخ أن الحراك الجنوبي لم يخضع للاغراءات وكلما ظن أعداءه انه افل ظهر كالبركان بزخم أكبر .

#وضاح_بن_عطية

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