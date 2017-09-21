الجامعة العربية تكرم فتاة عدنية بترس ‘‘الكلمة الطيبة‘‘

كرمت الجامعة العربية واتحاد العمل التطوعي العربي في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الرئيس الفخرية لجمعية الكلمة الطيبة وأبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، كرمت رائدة العمل التطوعي في عدن سمية القارمي رئيسة جمعية العيدروس النسوية التنموية الاجتماعية.

وتعد القارمي رائدة العمل التطوعي في عدن ولها بصمات فاعلة ومضيئة بريادة العمل الإنساني والإغاثي في الحروب والكوارث.

وكُرمت الفتاة العدنية ضمن 15 شخصية عربية من رواد العمل التطوعي في الوطن العربي اختارتهم جمعية الكلمة الطيبة والجامعة العربية للتكريم لأعمالهم الجليلة.

وقام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة وأبو الغيظ أمين عام الجامعة العربية بتسليم ترس "الكلمة الطيبة" للعدنية سمية القارمي.

من جانبها القارمي اعتبرت في تصريح صحفي التكريم وساما وشرفا لوطنها وشعبها، وشكرت في ختام تصريحها سمو الشيخ عيسى بن عليبن خليفة البحريني الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة والسيد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والقائمين على هذه الاحتفالية.

كما شكرت الشخصيات الرسمية والمدنية المصرية والعربية التي شاركت في الاحتفالية، مجددة التأكيد إن دورها في العمل الطوعي سيتواصل من وطنها وفي القضايا التطوعية والإنسانية والإنمائية كافة.

*- عن الأيام

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