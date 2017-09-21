منذ
الباحثة في "مجموعة الازمات الدولية" ابريل لونغلي الي الخبيرة في شؤون اليمن
باحثة غربية في مجموعة الأزمات الدولية:تنظيم القاعدة وأمراء الحرب هم الرابحون في اليمن   ترى الباحثة في "مجموعة الازمات الدولية" ابريل لونغلي الي، الخبيرة في شؤون اليمن، ان الرابحين في النزاع المستمر منذ اكثر من ثلاث سنوات في البلد الفقير، هم تنظيم القاعدة وامراء
منذ 4 دقائق
اليمن تطلب من الدول المانحة 4 مليار دولار دعم مباشر للميزانية العامة
  مباحثات وفد اليمن إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك..جهود للحصول على تعهدات جديدة تصل إلى 4 مليارات دولار لدعم الميزانية الخاوية علمت «الأيام» أن الوفد الحكومي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 36 للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها أمس
منذ 9 دقائق
الجامعة العربية تكرم فتاة عدنية بترس ‘‘الكلمة الطيبة‘‘
  كرمت الجامعة العربية واتحاد العمل التطوعي العربي في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الرئيس الفخرية لجمعية الكلمة الطيبة وأبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، كرمت رائدة العمل التطوعي في عدن سمية القارمي رئيسة جمعية
منذ 14 دقيقه
شعب مكلوم يطعن في الظهر
  انتصر شعب الجنوب في معركته ضد الجحافل اليمنية في الحرب التي بدأت في مارس 2015 ولا تزال مستمرة حتى اللحظة...انتصر بشبابه الشجعان لأنهم واجهوا عدوا من أمامهم، فعلموه دروسا في الشجاعة والفداء وحب الوطن...   وما أن أنجز شباب المقاومة الجنوبية ملحمة التحرير حتى بدأ هجوم
منذ 18 دقيقه
الإعلاميون المرتزقة مفضوحون .. وبالإمكان معرفتهم
  نشرت صحيفة الأيام الغراء الموضوع التالي بعنوان "لوجه الله" ويعيد موقع "شبوه برس" نشره لأهميته : أصبح الإعلام اليوم حلبة لنشر الأكاذيب، وانعدمت الأخلاق لدى بعض الصحفيين والدخلاء الجدد على العمل الإعلامي الذين جعلوا من الإعلام وسيلة للرزق في سوق نخاسة الأوطان.   ما لم
الرئيسية اخبار المحافظات الجامعة العربية تكرم فتاة عدنية بترس ‘‘الكلمة الطيبة‘‘
اخبار المحافظات

الجامعة العربية تكرم فتاة عدنية بترس ‘‘الكلمة الطيبة‘‘

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - القاهرة
الخميس 21 سبتمبر 2017 01:57 مساءً

 

كرمت الجامعة العربية واتحاد العمل التطوعي العربي في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الرئيس الفخرية لجمعية الكلمة الطيبة وأبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، كرمت رائدة العمل التطوعي في عدن سمية القارمي رئيسة جمعية العيدروس النسوية التنموية الاجتماعية.

 

وتعد القارمي رائدة العمل التطوعي في عدن ولها بصمات فاعلة ومضيئة بريادة العمل الإنساني والإغاثي في الحروب والكوارث.

 

وكُرمت الفتاة العدنية ضمن 15 شخصية عربية من رواد العمل التطوعي في الوطن العربي اختارتهم جمعية الكلمة الطيبة والجامعة العربية للتكريم لأعمالهم الجليلة.

 

وقام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة وأبو الغيظ أمين عام الجامعة العربية بتسليم ترس "الكلمة الطيبة" للعدنية سمية القارمي.

 

من جانبها القارمي اعتبرت في تصريح صحفي التكريم وساما وشرفا لوطنها وشعبها، وشكرت في ختام تصريحها سمو الشيخ عيسى بن عليبن خليفة البحريني الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة والسيد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والقائمين على هذه الاحتفالية.

 

كما شكرت الشخصيات الرسمية والمدنية المصرية والعربية التي شاركت في الاحتفالية، مجددة التأكيد إن دورها في العمل الطوعي سيتواصل من وطنها وفي القضايا التطوعية والإنسانية والإنمائية كافة.

*- عن الأيام

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة