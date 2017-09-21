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الخميس 21 سبتمبر 2017 01:52 مساءً

شعب مكلوم يطعن في الظهر

أحمد مصعبين
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انتصر شعب الجنوب في معركته ضد الجحافل اليمنية في الحرب التي بدأت في مارس 2015 ولا تزال مستمرة حتى اللحظة...انتصر بشبابه الشجعان لأنهم واجهوا عدوا من أمامهم، فعلموه دروسا في الشجاعة والفداء وحب الوطن...

 

وما أن أنجز شباب المقاومة الجنوبية ملحمة التحرير حتى بدأ هجوم الطابور الخامس اليمني الجنوبي بالتصعيد على كافة الاصعدة العسكرية والامنية والاعلامية.

 

ومجددا يثبت هذا الشعب عظمته بالانتصار في المجالين العسكري والأمني، وفشلنا إعلاميا ليس بسبب التضييق الواضح من قبل الشرعية بمنع فتح القناة الفضائية المعبرة عن صوت شعب الجنوب السائد والكاسح المطالب بالاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية المغتصبة، ولكن لأن هناك وسائل إعلام تبث سموما فتاكة من خلال الهجمة الشرسة التي يشنها بعض الإعلاميين المحسوبين على الجنوب بحكم البطاقة الشخصية على مختلف الأجهزة والمكونات السياسية والعسكرية والامنية التي تعبر عن الإرادة الجنوبية الحرة..

 

نحن في حالة حرب مع الشمال...مع اليمن...مع الجمهورية العربية اليمنية منذ صيف 1994 وحتى الآن ... هي حرب وجود وتجلياتها وشواهدها ماثلة امام الجميع سياسيين ومثقفين ومتعلمين وانصاف متعلمين واميين وتجار ومعدمين ...الخ.

 

لذلك فالوقوف إلى جانب العدو في الوقت الراهن يعتبر خيانة للوطن الجنوبي.

 

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