الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح 4 مدارس في شبوة.

إفتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم 4 مدارس بمديرية ميفعة - بمحافظة شبوة اليمنية بعد إعادة تأهيلها وصيانتها تشمل ثانوية عزان للبنين ومدرستيّ عزان الأساسية للبنين والبنات ومدرسة حفسة للتعليم الأساسي.

وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم وتأهيل القطاعات الحيوية في شبوة وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة لتطبيع الحياة العامة لسكان المحافظة.

و أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة محمد سيف المهيري أن قطاع التعليم يحظى بأولوية في الدعم وإعادة التأهيل ضمن جهود الهيئة الرامية للإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتأهيل المباني المدرسية لتوفير المناخ والبيئة الملائمين للطلاب الدارسين بهذه المنشآت التعليمية بميفعة وكافة المديريات.

وقال أن مشاريع ترميم وصيانة أهم وأكبر المنشآت التعليمية بمديرية ميفعة وعتق حلقة في سلسلة المشاريع التنموية التي تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تنفيذها في محافظة شبوة لتحسين الخدمات التعليمية والصحية فيها .

وثمن مسئولو التربية والتعليم في شبوة الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها بالمحافظة لدعم مشاريع البنية التحتية مؤكدين على الدور النبيل الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني والتنموي بشبوة "الهلال الأحمر" بهدف رفع المعاناة عن كاهل أهالي وسكان شبوة.

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