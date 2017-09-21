‘‘ بن عيدان‘‘ مؤسف أن تجد إعلامي يمجد رموز الفساد ومالكي أدوات القهر

قال السياسي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان "كم هو مؤسف ان تجد من مثقفين و إعلاميين ونشطاء يمجدون رموز الفساد و مالكي أدوات القهر و بدافعون عنهم فقط اما لعصبية حزبية او قبلية او مناطقية"

وقال "بن عيدان" في منشور رصده موقع "شبوه برس" : الحرية لا تعني أن تفعل ما تشاء دون اعتراض من أحد ولكنها فعليا وعمليا تبدأ عندما تمتلك القدرة على تحقيق استقلالك الاقتصادي والاعتماد على نفسك سواء كفرد او حتى شعوب وامم.

وقال "بن عيدان" لم نعد نعيش في عالم القرية او المدينة الصغيرة ولم تعد معرفتنا محدودة فقط كيف يعيش جيراننا القريبين بل أصبحنا نشاهد كيف يعيش فلاح في قرية صينية او عامل منجم في تشيلي لنكتشف حقيقتنا و حياتنا البائسة مقارنة بما يعيشه معظم سكان العالم بسبب وفعل من فقدوا كل إحساس بالمسؤولية ولم يروا إلا أنفسهم وغرور أنانيتهم و للأسف هناك من قبل بالعيش تابعاً ذليلاً مهاناً فقط تحت شعار (دعني اعيش).

وأختتم "بن عيدان" منشوره بالقول : الإذلال التي يتعرض لها الناس يومياً في وطننا لأننا فرطنا في استقلالنا الاقتصادي و أصبح طواغيت الفساد يتاجرون بارزاقنا والكثير يذهبون اذلاء ليقبضوا فتات ما تبقى من موائد اللؤماء في سلطة تخلت عن أبسط التزاماتها.

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