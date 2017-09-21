طروحات حول الاستحقاق السياسي للجنوب في منتدى مدار

في الحلقة الأسبوعية التي أعتاد على تنظيمها منتدى مدار ، كانت حلقة اليوم تدور حول الإجابة على سؤال الحلقة وهو :

كيف يبدو الجنوب اليوم سياسيا في ظل التوجه نحو الحل السياسي للازمة اليمنية ؟؟

استهل الحديث رئيس مركز للدراسات والبحوث في البداية عن الاوضاع الراهنة مستعرضا اهمية اللحظة الراهنة في المشهد السياسي اليمني بعامة والجنوبي بخاصة.

مشيرا إلى انه وبعد مرور ثلاث سنوات من اندلاع الحرب في اليمن ومرور اكثر من عامين ونصف على تحرير المناطق الجنوبية باتت الأمور أكثر تعقيداً استبعد فيها الحسم العسكري ، وبالضرورة فان حل الأزمة سيكون سياسيا لامحالة.

وبعد ذلك قدم الحاضرون مداخلاتهم في الإجابة على السؤال والتي تمحورت في النقاط الاتية:.

1. شخص الكثير من الحاضرين اسباب الضعف السياسي لدى الجنوبيين ، بوصفه ارث متراكم في السياسة الشعبية ويعود ذلك لعدد من الاسباب أهمها غياب المرجعيات السياسية الجنوبية.

2. التاكيد على ضرورة استكمال بناء المجلس الانتقالي الجنوبي والاضطلاع بمهامه السياسية في هذه اللحظة ، والتواصل مع الحلفاء التحالف شرعية هادي لخلق تفاهمات عملية تحافظ على حق الجنوب وتضحيات ابناءه في سبيل تحقيق الارادة الشعبية الجنوبية .

3. التاكيد على العمل في الوسط الاجتماعي والسياسي، بما يحفف من حدة التوترات الداخلية وعدم السماح لاعداء الجنوب في العبث بالجنوب وقضيته السياسية.

4 -اعتبر الحاضرين ان اللحظة الراهنة تستدعي بلورة الراي العام بان مصير الجنوبيين واحد ، وان استكمال انتصار الجنوب يستدعي لحمة كل القوى الجنوبية.

5. اشاد الحاضرون بدور التحالف العربي وفي مقدمتهم الامارات العربية المتحدةوالمملكة العربية السعودية، وان كل الانتقادات الموجهة للتحالف ماهي الا تنفيذا لمخططات القوى الانقلابية وبعض الاحزاب السياسية .

6. اكد الحاضرون على ضرورة الاستفاده من الرئيس هادي ، في ساعة الصفر وهو الرئيس المقبول في الجنوب بينما لم يعد مقبول في الشمال.

7. دعا الحاضرون كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس هادي الى ايجاد التقارب الذي يعزز تامين المحافظات المحررة وتعزيز الشراكة في إدارة المناطق المحررة ومحاربة الفساد والارهاب .

حضر الحلقة21 شخصية من النشطاء والسياسيين والاكاديميين وقيادات المقاومة والحراك.

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