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الخميس 21 سبتمبر 2017 07:54 صباحاً

معا للحفاظ على سمعة السلطة الرابعة ... !

وضاح بن عطية
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إنقاذ سمعة الصحافة ممن يريد أن يحولها إلى مهنة الخزي و امتهان جمع المال ضرورة على الجميع .

لقد أساء للصحافة والإعلام  البعض ويريدون تصويرها من سلطة رابعة تراقب كل السلطات الثلاث إلى كلبة تلهث لتبحث عن العظام لكي تلعقها .

 

صحيح…

لقد وصل البعض إلى مرحلة انحطاط أخلاقي وانحلال قيمي … لم يعد يهمه شيء غير كسب المال ..

إذا تلاشت الأخلاق في مجتمعٍ فلقن ذلك المجتمع شهادة الموت وإن لم تقبض أجسادهم فقد قبضت أخلاقهم وضمائرهم ولا حياة لمن لا خلق ولا ضمير له .

 

الصحافة والإعلام في الدول المتحضرة تبحث عن الأخطاء ثم تبحث عن الحلول الناجعة وهي كجهاز رقابي وتوجد قوانين تسمح للصحفي أن يحصل على الوثائق من أي مرفق حكومي .

 

المسؤول في الدول المتقدمة يبحث على صحف المعارضة لكي يصحح الخطأ على عكس المسؤول في دولنا يبحث عن الصحف التي تمدحه وتثني على نهضته الكاذبة .

 

انقذوا الصحافة في "عدن" فرغم الحرية المفتوحة إلا أن البعض يريد أن يحولها إلى سوق لانتهاز الخصوم وكسب المال .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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