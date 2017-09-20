التخلف لا استثناءات فيه يا محمد جميح Jumeh

نقول: نحن إخوة.

‫يقولون: الله اصطفافنا.

‫نقول: الحكم للشعب.

‫يقولون: الله جعله لنا.

‫نرفض يقاتلوننا.

‫نقاومهم يقولون: نواصب تكفيريون.

الكلام اعلاه لـ محمد جميح عن الحوثيين وادعاء الولاية الباطل .

دعونا نضع اسقاط مختلف وبنفس كلامه على ادعاء باطل يرى الجنوب حق تاريخي.

نقول: نحن جيران.

‫يقولون: انتم ملكنا التاريخي.

‫نقول: لنحتكم للشعب.

‫يقولون: الوحدة او الموت.

‫نرفض يقاتلوننا.

‫نقاومهم يقولون: حراكيش وعنصريين وغوغائيين وعملاء .

من يهاجم ادعاءات الحوثيين ومشروعهم المتخلف وينكر الجنوب وحقه في الوجود فهو لا يقل عنهم تخلف ولاننسى ان حتى ادعائهم وظفوا الدين لخدمته .

احترام وجود الشعوب واحترام حدود وسيادة الدول هو النهج الحضاري الذي نصت عليه مواثيق الامم المتحدة ومن لا يؤمن بهذه القيم كيف له ان يتحدث عن الديمقراطية وحكم الشعب فهؤلاء ليس من حقهم توجيه انتقاد للحوثيين الذين وان اتفقنا على بطلان ادعائهم لاحقية الحكم الا ان هذا لا يمكن مقارنته بجريمة طمس دولة وشعب .

التخلف والغوغائية يتمثل ايضاً في نكث العهود والمواثيق والغدر بالشركاء وبهذا جعلوا من الوحدة مدخل لادعائهم الباطل بخلاف الوحدة السورية المصرية .

بداخلك حوثي وعفاشي ايضاً يا جميح

/ نبيل عبدالله

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