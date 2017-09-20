إلى محمد العرب. .. تقاريرك من عمل التوجيه المعنوي للاستهلاك الخارجي

الأخ الإعلامي محمد العرب ... المحترم ..

بعد التحية ...

خلفك يصطف الجنود في جبهات شمال الشمال في مشهد يذكرني بأعلاميي الحروب الذين يريدون لتقاريرهم أن تكون ذات طابع ناري وحماسي وشخصيآ اعتبر ذلك من أعمال دائرة التوجية المعنوي لأي جيش يخوض معركة ...

دعني اقول لك وعلى مسؤليتي وكل اليمن بشماله وجنوبة لن يخالفوا الرأي الذي سأقوله أو دعني أزعم هذا مجازآ بأن الغالبية العظمى لن تختلف معي فيما سأقولة ...

يا عزيزي من يقفون خلفك يصطف في الجهة المقابلة لهم من الجبل ما نستطيع تسميتهم الخصوم إن صح التعبير ..

ستجد نفس الاصطفاف وجميعهم تربطهم علاقات إما أسرية أو قبلية أو مصاهرات أو بالدرجة الأدنى تربطهم عهود قبلية مع من يقفون خلفك ..

المشهد الذي تقدمة لنا حضرتكم بكل حماس هو مشهد نعتز به ونقدر جهود صناعتة ...

إنما كذلك نعرف نحن أبناء اليمن ككل أن هناك مشهد آخر مماثل في الجهة المقابلة تربطهم كل ماذكرت سابقآ .. وهذا يعرفه ايضآ أي قارىء للواقع اليمني وأي مهتم أو باحث بهذا الشأن .

الملف في الشمال شائك والتدخلات معقدة والواقع أصعب بكثير مما يسهله الإعلام وإلا لو كان الأمر غير ذلك ما كانت معركة صنعاء تأخر الحسم فيها قرابة العامين والنصف إلى الآن ... ولن تحسم حتى بعد خمس الى عشر سنوات أخرى على أقل تقدير ...

بعكس الجنوب الذي صمد في وجه آلة القتل العفاشية الحوثية أربعة أشهر ... وحين وصل له أو الدعم من مدرعات التحالف أنجز مهمة التحرير في أقل عشرة أيام وبدعم وغطاء جوي من قيادة التحالف ... واستشهد المئات وجرح الآلاف في معركة فاصلة حدد مصيرها أبناء الجنوب ككل.

سيادتكم تقومون بعمل إعلامي متميز وذو طابع خاص وأسلوب يرفع الهمم تستحق الشكر عليه ...

لكني دعني اصارحك أن ماتقوم به انت لايصدقة أي مواطن متجرد من التبعية العمياء للأحزاب ... وماهو إلا للاستهلاك الخارجي ..

أما نحن يا عزيزي فنعرف تفاصيل مجتمعنا وواقعنا ونعرف تركيبة التعايش أكانت في الجنوب أو الوسط أو شمال الشمال ..

نحن نعلم ان صباح كل أربعاء يكون هناك في مأرب بيع للنفط المحمل بالقواطر ويأتي تجار حوثيين إلى هناك ويشترون النفط كأي عمل تجاري ..!!!

نحن نعلم أن هناك جبهات متقاربة من كلا الطرفين من بعضها يتبادلون ولاعة السجائر فيما بينهم وقت تعاطي القات ...

نحن نعلم أن هناك قيادات كبيرة ضمن صفوف الشرعية بعض أقرب مقربيهم يخدمون مع عفاش ومليشيات الحوثي ... والجميع على تواصل ..

نحن نعلم أن هناك جزء كبير من الجنود يرسلون جزء من مرتباتهم إلى أبناء عموتهم أو اصهارهم أو أبناء قبيلتهم الذين يقاتلون في الطرف الآخر ليوصلوها إلى أهاليهم ... ولا ينسون التأكيد على إبلاغ السلام وان الأمور طيبة ...

نحن نعلم التفاصيل يا عزيزي ... واعتذر لك مسبقآ إن كانت ترافقني ابتسامة خفيفة وانا أشاهد تقاريرك الرائعة .. إلا أنها لا تؤثر فيي .... لأني ببساطة اعرف التفاصيل ... وفي التفاصيل دأئمآ يكمن الشيطان .

تلك الجبهة ليست إلا استنزاف رهيب للأموال والمقدرات ولن تحقق شيء ... لأنه يا عزيزي محمد في مثل دارج عندنا يقول ...

اللي ما يجي مع زفة العروسة ... ما عاد بيجي بعدها .

خالص تحياتي ..

عبدالقادر القاضي / أبو نشوان .

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