منذ
التخلف لا استثناءات فيه يا محمد جميح Jumeh
  نقول: نحن إخوة. ‫يقولون: الله اصطفافنا. ‫نقول: الحكم للشعب. ‫يقولون: الله جعله لنا. ‫نرفض يقاتلوننا. ‫نقاومهم يقولون: نواصب تكفيريون.   الكلام اعلاه لـ محمد جميح عن الحوثيين وادعاء الولاية الباطل .   دعونا نضع اسقاط مختلف وبنفس كلامه على ادعاء باطل يرى الجنوب حق
منذ دقيقه
إستفتاء كردستان
  أتابع بكل إهتمام تطورات الأحداث السياسية السلمية التي تدور في  أقليم- كردستان- العراق-  فيما يتعلق بالإستفتاء  والاحداث بمجملها عبارة عن مهرجان شعبي كاسح ، إستعدادا ليوم الإستفتاء في يوم 25 سبتمبر،  والذي سيحدد مصير اقليم الثري الزاخر والمتجانس.  هناك توقعات
منذ 4 دقائق
#وجاء_نعجة_من_اقصى_الفيس_وقال_يافع
  منذ أكثر من عام ونصف وأسلحة التحالف تباع في جولات وشوارع صنعاء وأمام أسواق القات جهارآ نهارا  ...   حينها كتبت المواقع الالكترونية وبعض الصحف عن تلك التجارة التي ازدهرت كثيرآ في اليمن وتحديدآ صنعاء  ... وقرأنا أكثر من مرة في عدة مواقع اخبارية موثوقة عن أن قيادة
منذ 5 دقائق
إلى محمد العرب. .. تقاريرك من عمل التوجيه المعنوي للاستهلاك الخارجي
  الأخ الإعلامي   محمد العرب   ...    المحترم .. بعد التحية ...   خلفك يصطف الجنود في جبهات شمال الشمال في مشهد يذكرني بأعلاميي الحروب الذين يريدون لتقاريرهم أن تكون ذات طابع ناري وحماسي وشخصيآ اعتبر ذلك من أعمال دائرة التوجية المعنوي لأي جيش يخوض معركة 
منذ 10 دقائق
مؤتمر حضرموت الجامع يرفض منح حضرموت 20% من ثرواتها
  رفض مؤتمر حضرموت الجامع يوم الاربعاء خطوة حكومية اقرت منح المحافظة 20 % من ايرادات المحافظة وثرواتها. وفي اجتماع للهيئة العليا للمؤتمر يوم الاربعاء قالت الهيئة أنها ترفض منح المحافظة 20 % من مجمل ايرادات ثرواتها وطالبت بمنحها 50%. وقال مصدر في الهيئة شارك في الاجتماع لوسائل
الرئيسية اخبار المحافظات مؤتمر حضرموت الجامع يرفض منح حضرموت 20% من ثرواتها
اخبار المحافظات

مؤتمر حضرموت الجامع يرفض منح حضرموت 20% من ثرواتها

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - المكلا
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 10:58 مساءً

 

رفض مؤتمر حضرموت الجامع يوم الاربعاء خطوة حكومية اقرت منح المحافظة 20 % من ايرادات المحافظة وثرواتها. وفي اجتماع للهيئة العليا للمؤتمر يوم الاربعاء قالت الهيئة أنها ترفض منح المحافظة 20 % من مجمل ايرادات ثرواتها وطالبت بمنحها 50%. وقال مصدر في الهيئة شارك في الاجتماع لوسائل اعلام ان الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع ترفض حديث الحكومة عن إعطاء حضرموت نسبة 20% من حجم عائدات الثروة الطبيعية المستخرجة من المحافظة، وتطالب بإعتماد 50% وفق مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، وتهدد بما وصفته بالتصعيد النوعي. وأكدت الهيئة في ذات الوقت دعمها للحكومة الشرعية، غير انها قالت أنه لا يجب ان يتم القبول بما وصفته بالظلم لحضرموت وابنائها..

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة