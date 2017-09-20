محافظة المهرة ترفض زيارة بن دغر شعرا

رفض العديد من أبناء محافظة المهرة زيارة رئيس وزراء اليمن أحمد عبيد بن دغر لمحافظة كشخص وحامل لبرنامج الأقاليم اليمنية التي يرفضها أبناء المهرة ويرفضون إلحاقهم بمحافظة حضرموت , وعبروا عن ذلك بمسيرات أغلقت بوابة مطار الغيظة لساعات في وجه بن دغر كما عبر عن ذلك شعرا في القصائد التالية :

زيارة بن دغر الى حوف

19/9/2017-الثلاثاء

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الشاعر/ علي عوض سلمان المهري

بن دغر جانا ضيف عابر في مساره

مثل الذي مروا سنين الاوليه.

ماهوغريب مثل المسيحي والنصاره.

من بيننا جيره كما نحن خويه.

والضيف بانعطيه قدره وأعتباره.

عادات للمهره أصيله سرمديه.

أما القضايا كل شى يجري حواره

بالعقل والشورى وذوق ومنطقيه.

ولا أحد يفرض على غيره قراره

لو كان ماهو عدل ترفضه الرعيه.

لكن أظن البعض يحسبها تجاره

قصده ينال الفيد من ذيك الشريه.

وهذي الابيات مجاره لقصيدة الشاعر الكبيرعلي عوض بن سلمان المهري من الشاعر خالد مستهيل علي باكريت (ابوصبري)

نحنا تعودنا على هذي الزياره...

يابن عوض ماشي تغير في القضيه...

قبله علي جانا رسم خطة قطاره...

وااليوم جا بن دغر عا منهج خويه...

مضمون جيتهم فوايد لاخساره...

من ظهر هذا الشعب لا امسى ضحيه...

يستثمرو والامن فالت في دياره...

هل يستوي هذا العمل يا اهل الدريه...

اعوام قد مرت وغاره خلف غاره...

ولا تعدو نهم هي والجحمليه...

كلن بلا مبدأ ولا عنده جساره...

ما يفلحو الا بتوقيد الاذيه...

الشاعر/محسن عيسى القميري( ابودحشي)

حيا وسهلا فيه في ارض الجساره..

اللي لها عادات واعراف وحميه..

الضيف فيها دوم يلقى اعتباره..

بالطيب والماجوب واليد السخيه...

والان يالهاجوس اوقد لي شراره..

صيغ القوافي لا تخليها خفيه..

مضمونها شلوا لبن دغر العباره..

انه فلا يمكن كذا طمس الهويه..

اقليمه المدعوا فما هو باختياره..

ماعاد له عند المواطن قابليه..

نحن رسمنا شي واضح في مساره..

ومحال انه يستفز المعنويه...

مهري سقطري صف وموحد شعاره..

وسيادة الاقليم مطلبهم سويه..

الشاعر :علي سالم عبدالله المقدم

لا تذكروا اسمه بكلمة او عباره...

مايستحق بن دغر قوافي شاعريه...

والقصد من جيته في هذي الزياره....

مكشوف امره مثل ماشمس الضحيه....

دامه يظن الشيش قفلتها جهاره....

او با ينقط على الحروف الابجديه..

والي معه صفق ويرفع له شعاره...

عندي ترى محسوب من ضمن الرعيه..

والله ما نقبل باقليم واماره...

لو باتجي عكس الخطوط الاوليه....

مرات تاتينا على تاره وتاره...

والثانيه تسجيل عسكر في السريه...**

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