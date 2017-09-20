الحوثي يستعرض بمدرعات التحالف في ميدان السبعين حصل عليها من جيش المقدشي (صور)

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نبيل عبدالله يستطيع هادي أن يقدم للجنوب مالا يقدمه أي سياسي جنوبي أدرك أهمية دور هادي ومدى تأثيره سواء كان لصالح قضية الجنوب او ضدها لهذا أرى أن الحديث عن هادي هو الحديث عن

فاروق المفلحي المونديال الأممي تقاطر في هذا الأسبوع رؤوساء العالم وقادته وممثلي الدول للحضور الى مدينة - نيويورك - في الملتقى السنوي

بأقلامهم في مسيرة الغضب والرفض المهرية فخراً وشرف لي ان أكون بين هولاء الابطال الذين وقفوا بكل عز وشموخ من أجل الهوية المهرية صامدين في ساعات

صالح الضالعي إسقاط مارب بيد اخوان اليمن مارب .. مملكة اخوانية قادتها وجندها زيود كان لنا ذات يوم ،شرف زيارة المملكة السبأية مارب ،في ٢٠١١ و٢٠١٢ م ذلك حينما تواصل معنا شباب المملكة يشكون

بأقلامهم شرعية الرئيس هادي مسؤلة عن التعثر الملموس في الجنوب في ما يتعلق بالمشروع الوطني للجنوبيين الجنوب يمر باسوأ مرحله تاريخه مشحونه بالتحديات الكبيره التي لم يشهدها الجنوبيين قط، حتى ايام النظام

صلاح السقلدي هادي حين يتوعد بحروب مستقبلية على الجنوب قال الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي، في مقابلة له قبل أيام مع صحيفة «القدس

نبيل عبدالله أولاد هتلر يورطون هادي بإقاليم اليمن الـ 6 لا يوجد أغبى من ضالعي او لحجي او ابيني يؤيد الستة اقاليم بحجة انها الحل لكي لا نتقاتل فيما بيينا مع اننا