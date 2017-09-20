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الحوثي يستعرض بمدرعات التحالف في ميدان السبعين حصل عليها من جيش المقدشي (صور)

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شبوه برس - خاص - صنعاء
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 05:30 مساءً

 

استعرض الحوثيون في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء بعدد من المدرعات المقدمة للجيش اليمني الشرعي من دولة الإمارات العربية المتحدة .ونقل شهود عيان في صنعاء استعراض الحوثيين عسكرياً بأربع مدرعات إماراتية جديدة .

 

واستعرض رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي في ميدان السبعين على متن تلك المدرعات وسط حشد عسكري مسلح للجماعة .

 

وحتى اللحظة لم تكشف أي مصادر حوثية طريقة حصولهم على تلك المدرعات إلا أن مصادر عدة رجحت أنها أتتهم من جيش المقدشي في مأرب الذي يسيطر على قادته فساد أشهر من أن تخطئه عين بصير.

 

 

 

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