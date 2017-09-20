قيادي في حزب الإصلاح يشن هجوما على قوات التحالف واصفاً إياها بالاحتلال

شن قيادي بحزب الإصلاح الإخواني، مساء الأحد الماضي هجوماً على قوات التحالف في اليمن واصفاً إياها بالاحتلال بعد مساندة الطيران الإماراتي لقوات الحزام الأمني ضد مجموعة من قوات هادي المتمردة في القطاع الشرقي والروافضة لأوامر الرئاسة.

وقال القيادي بحزب الإصلاح الاخوان الدكتور عبدالباقي شمسان، الذي يقيم في تركيا، إن الإمارات تسعى لإحكام السيطرة على مداخل عدن، في تعليق على موافقة قوات هادي على تسليم القطاع الشرقي للمدينة إلى قوات الحزام الأمني التابع للإمارات.

وأضاف شمسان في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية “نحن أمام احتلال سعودي وإماراتي” مضيفاً إنه “احتلال كامل وضرب للشرعية وتهديد السيادة الوطنية”.

وأكد شمسان أن التحالف في اليمن أصبح “عبء ثقيل” مبدياً خشيته من “استمرار اضعاف الشرعية وتحويلها رهينة غير قادرة على ادارة الصراع”.

وأضاف شمسان قائلاً “الاحتلال جاء لإنقاذنا فإذا ا به يتحول الى استعمار”.

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