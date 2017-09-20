من الذاكرة : مساجد مدينة عدن

تطبعت مدينة عدن بالطابع الاسلامي منذ عهود الرسول صلى الله وعليه وآله وسلم والصحابة والتابعين.. ومساجد عدن كثيرة اقيمت على مر العصور منها ما خرب واعيد بناؤه ومنها ما كان يرمم باستمرار او يقام من جديد ومنها ما اندثر ولم يبق منه شيء ومنها ما بقي منه اثر كمسجد المنارة، ومنها مايزال قائماً او اقيم حديثاً.. وبتوسع رقعة عدن يزداد عدد المساجد على مر الزمن، وسنحاول هنا ان نورد لكم تاريخ اهم المساجد في مدينتنا الحبيبة عدن وليس كل المساجد ، وهي كالتالي

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1) مسجد العيدروس :

الواقع في حي العيدروس من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة (كريتر) ، وقد قام ببنائه الشيخ العلامة ( أبوبكر بن عبدالله بن أبي بكر العيدروس )الذي ولد بمدينة تريم ــ حضرموت ــ في عام ( 852 هـ ـــ 1448م ) ، ويوجد إلى الشمال من المسجد قبر وضريح ( الشيخ العيدروس ) ، وقد تم تجديده مرات عدة كان أولها في عهد العثمانيين في عام ( 976 هـ ــ 1568م ) ، اما البناء الحالي للقبة والمدخل الرئيسي الشرقي يعود تاريخه إلى عام (1274 هـ ــ 1859م ) ، والقبة تغطي حجرة مربعة تحتوي بداخلها على توابيت خشبية للشيخ العيدروس وأفراد من اسرته وبعض أقربائه ، وللقبة من الداخل زخارف ونقوش باللون المائي وللحجرة اربعة ابواب موزعة على جدران الحجرة الاربعة , وكان آخر التجديدات للمسجد في ( القرن الثالث عشر الهجري ــ التاسع عشر )

2) مــسـجــد أبــان :

الذي يعتبر من أقدم المساجد في مدينة ( كريتر ) ، وينسب بنائه إلى ( أبان بن عثمان بن عفان ) الذي توفي عام ( 105 هـ ) الموافق ( 723م ) بالمدينة المنورة ، وقد بنى المسجد قبل عودته إلى المدينة المنورة مخلفا وراءه ولديه ( الحكم ــ المكثر ) ، وقد تم ترميمه مرات عدة آخرها في عام ( 1419 هـ) الموافق ( 1998م ) ، وقد قام الامام ( أحمد بن حنبل ) أثناء زيارته لعدن للقاء ( ابراهيم بن الحكم ) للآخد منه والنيل من معارفه وعلومه الدينية وذلك في عام ( 154 هـ ) ، وتزين ابوابه واعمدته ونوافذه زخارف جميلة ذات شكل بسيط وبديع قد ضاعت نهائيا عند إعادة هدمه وإعادة بناءه .

3) مسجد العلوي :

شيده احد الأئمة الصوفيين وهو الأمام السيد (علوي بن محمد بن عيدروس) في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري ، ويقول بعض المؤرخون القدامى ان هذا المسجد بُني مكان مسجد صغير بنته السيدة الحرة ”بهجة“ أميرة من أميرات بني زريع ، إلا انه للأسف كغيره من المساجد فقد طُمس هذا المعلم التاريخي الديني بطابعه القديم في إطار مخططات نظام الإحتلال اليمني الهادفه الى طمس المعالم التاريخية في الجنوب بحجة إعادة بنائه في مطلع تسعينيات القرن الماضي ،

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