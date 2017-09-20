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اخبار المحافظات

إن عاد المفلحي إلى عدن سينتقمون منه

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شبوه برس - خاص - عدن
الأربعاء 20 سبتمبر 2017 11:25 صباحاً

 

قال كاتب وناشط سياسي متحدثا عن "الشيخ عبدالعزيز المفلحي" محافظ محافظة عدن لقد حشروه في زاوية ضيقة وأرادوا منه أن يكون في وجه المدفع ليفسح لهم المجال بعد أن عجزوا عن المواجهة ولم يستطيعوا أن يحصلوا على أي منفذ لكي يدخلون منه فرق الموت وأوهموا الناس أن أمريكا والسعودية معهم وفي الأخير أصبحوا في ورطة ..

 

وقال الناشط والكاتب "وضاح بن عطية" في منشور رصده موقع "شبوه برس" : لقد فوت عليهم الفرصة ولم يكن سهل كما ظنوا فبعد أن عرف خبثهم غادر وان عاد سينتقمون منه لأنه خيب ظنهم السيء .

 

وقال "بن عطية" أعتقد أنه سيعود بعد أن يتم إبعاد الاقزام ممن أرادوا أن يتسلقون على ظهره ويا ريته سمع الناصحين فالواقع أمرا آخر ليس كما يصوره سماسرة بيع الوهم وأصحاب الأجندات الحزبية والمصالح الشخصية .

 

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