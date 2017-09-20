سياسي جنوبي : النخبة والحزام الأمني جيش الجنوب القادم

قال سياسي جنوبي أن إحكام السيطرة الأمنية على المحافظات عدن لحج أبين شبوة وجزء كبير من حضرموت من قبل قوات النخبة والحزام الامني تمثل خطوة يجب أن تستكمل كل الجنوب.

وقال الأكاديمي والباحث السياسي "د حسين لقور بن عيدان" في منشور رصده موقع "شبوه برس" أن هذه السيطرة على الأرض يفترض أن تتبعها بعد ذلك عمليات دمج لهذا القوات و تحويلها إلى قوة محترفة مدعومة ب ألوية قتالية مختلفة تصبح قادرة على إحكام سيطرتها بل والدفاع عن مناطقها.

مما لا شك فيه أن نجاح هذه القوات في مهمتها الأولى وهي الدفاع عن مناطق الجنوب من العدوان اليمني ومكافحة الإرهاب يجعلها في مقام جيش وطني للجنوب.

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